"MAITHINK X – Die Show": Sendetermine und Übertragung von Staffel 2

"MAITHINK X - Die Show" ist seit März mit neuen Folgen bei ZDFneo zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine und Übertragung live im TV und Stream.

"MAITHINK X – Die Show" läuft mit einer neuen Staffel bei ZDFneo. Im Mittelpunkt der Sendung steht die Chemikerin und Moderatorin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim. In ihrer Show widmet sie sich emotional aufgeladenen Themen und diskutiert diese aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel - inklusive Humor.

Auf ihrem YouTube-Kanal mit mehr als 1,3 Millionen Abonnenten beweist die 34-Jährige schon seit längerem, dass sie ihre beiden Leidenschaften Chemie und das rationale Denken in informativen und leicht zugänglichen Videos einer breiten Masse schmackhaft machen kann. Mit ihrer eigenen Sendung "MAITHINK X – Die Show" hat sie seit 2021 nun auch im deutschen Fernsehen eine Plattform, um anderen Menschen Wissen zu vermitteln.

Wie läuft die Übertragung von "MAITHINK X – Die Show" ab? Wie liegen die Sendetermine von Staffel 2? Und gibt es auch Wiederholungen zu sehen? In diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos zu "MAITHINK X – Die Show" mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim auf ZDFneo.

Start: Seit wann ist Staffel 2 von "MAITHINK X – Die Show" im TV zu sehen?

Die zweite Staffel der Wissenschaftsshow "MAITHINK X – Die Show" ist seit Sonntag, 6. März 2022, im TV zu sehen. Los geht's um 22.15 Uhr. Der Free-TV-Sender ZDFneo übernimmt wie gewohnt die Übertragung der Sendung.

Sendetermine: Wann läuft "MAITHINK X – Die Show", Staffel 2?

"MAITHINK X – Die Show" läuft seit dem 6. März 2021 immer sonntags um 22.15 Uhr auf ZDFneo. Hier finden Sie einen vorläufigen Überblick über die Sendetermine:

Folge 1: 6. März 2022 um 22.15 Uhr

Folge 2: 13. März 2022 um 22.15 Uhr

Folge 3: 20. März 2022 um 22.15 Uhr

Folge 4: 27. März 2022 um 22.15 Uhr

Folge 5: 03. April 2022 um 22.15 Uhr

Folge 6: 10. April 2022 um 22.15 Uhr

Übertragung: So sehen Sie "MAITHINK X – Die Show" live im TV und Stream

Die zweite Staffel der Wissenschaftssendung ist im Fernsehen wöchentlich bei ZDFneo zu sehen. Falls Sie um 22.15 Uhr keine Zeit haben, können Sie die Show auch in der ZDFmediathek streamen. Dort steht "MAITHINK X – Die Show" jeden Sonntag bereits ab 18 Uhr zur Verfügung.

Wiederholungen von "MAITHINK X – Die Show" im TV und in der Mediathek

Neben der Ausstrahlung im TV sind alle Folgen auch in der ZDFmediathek als Wiederholung zu sehen. Der Stream ist kostenlos. Außerdem werden auf ZDFneo auch Wiederholungen im Fernsehen angeboten.

Mai Thi Nguyen-Kim kurz vorgestellt

Mai Thi Nguyen-Kim wurde am 7. August 1987 in Heppenheim geboren. Ihre Eltern stammen aus Vietnam. Von 2006 bis 2012 studierte sie Chemie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sie absolvierte je einen Forschungsaufenthalt am Massachusetts Institute of Technology und an der Harvard University.

Im Jahr 2015 startete sie ihren eigenen YouTube-Kanal, der schnell große Erfolge feierte. Mit zunehmender Bekanntheit wurde sie auch als Moderatorin immer gefragter. So moderierte sie von 2018 bis 2021 im Wechsel mit Ralph Caspers unter anderem das Wissenschaftsmagazin "Quarks" im WDR. Mai Thi Nguyen-Kim ist verheiratet und seit 2020 Mutter einer Tochter. (AZ)