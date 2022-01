So sehen Sie "MAITHINK X": Start, Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

Dr. Mai Thi Nguyen-Kim vermittelt Wissenschaft in kreativer Form in ihrer Sendung "MAITHINK X" bei ZDFneo. Hier finden Sie die Infos rund um Start, Sendetermine und Übertragung.

"MAITHINK X – Die Show" ist bei ZDFneo zu sehen. Im Mittelpunkt der Sendung steht Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim. Bereits auf ihrem YouTube-Kanal mit mehr als 1,3 Millionen Abonnenten hat die 34-Jährige bewiesen, dass sie ihre beiden Leidenschaften Chemie und das rationale Denken in informativen und leicht zugänglichen Videos einer breiten Masse schmackhaft machen kann. Nun hat sie auch im deutschen Fernsehen eine Plattform, um ihr Wissen auf einem neuen Medium zugänglich zu machen.

Hier in diesem Artikel sehen Sie die Sendetermine der Show und alle Infos zur Übertragung.

Start: Seit wann ist "MAITHINK X – Die Show" im TV zu sehen?

Die neue Wissenschaftsshow bei ZDFneo startete am Sonntag, 24. Oktober 2021, um 22.15 Uhr.

Video: wetter.com

"MAITHINK X – Die Show": Sendetermine im Überblick

Wie viele Folgen insgesamt ausgestrahlt werden, hat ZDFneo noch nicht bekanntgegeben. Die ersten sechs Sendetermine sind bereits gelaufen. Hier finden Sie die Übersicht:

Folge Datum Wochentag Sendezeit Sender 1 24. Oktober 2021 Sonntag 22.15 Uhr ZDFneo 2 31. Oktober 2021 Sonntag 22.15 Uhr ZDFneo 3 07. November 2021 Sonntag 22.15 Uhr ZDFneo 4 14. November 2021 Sonntag 22.15 Uhr ZDFneo 5 21. November 2021 Sonntag 22.15 Uhr ZDFneo 6 28. November 2021 Sonntag 22.15 Uhr ZDFneo

Das ZDF plant laut seiner Website für das Frühjahr 2022 eine zweite Staffel, zu der aber noch keine präziseren Infos vorliegen. Wir melden uns, sobald wir mehr wissen.

Übertragung live im TV und Stream: So sehen Sie "MAITHINK X – Die Show"

Die neue Wissenschaftssendung ist im Fernsehen wöchentlich bei ZDFneo zu sehen. Falls Sie um 22.15 Uhr keine Zeit haben, können Sie die Show auch in der ZDFmediathek streamen. Dort steht "MAITHINK X – Die Show" jeden Sonntag bereits ab 18 Uhr zur Verfügung. Die Premiere der Sendung zeigt Dr. Mai Thi Nguyen-Kim auch auf ihrem YouTube-Kanal maiLab um 18 Uhr.

"MAITHINK X – Die Show": Gibt es eine Wiederholung im TV und in der Mediathek?

Neben der Ausstrahlung im TV sind alle Folgen auch in der ZDFmediathek zu sehen. Der Stream ist kostenlos. Außerdem werden Wiederholungen im Fernsehen angeboten. Die Termine liegen ebenfalls bereits in der Vergangenheit, Daten für die nächste Staffel sind noch nicht bekannt. Hier sehen Sie den Rückblick:

Folge (WDH) Datum Wochentag Sendezeit Sender 1 26. Oktober 2021 28. Oktober 2021 Dienstag Donnerstag 02.35 Uhr 23.15 Uhr ZDFneo 2 02. November 2021 04. November 2021 Dienstag Donnerstag 01.10 Uhr 23.15 Uhr ZDFneo 3 09. November 2021 11. November 2021 Dienstag Donnerstag 01.20 Uhr 23.15 Uhr ZDFneo 4 16. November 2021 18. November 2021 Dienstag Donnerstag 01.15 Uhr 23.15 Uhr ZDFneo 5 23. November 2021 25. November 2021 Dienstag Donnerstag 01.20 Uhr 23.15 Uhr ZDFneo 6 30. November 2021 01. Dezember 2021 Dienstag Donnerstag 00.50 Uhr 23.15 Uhr ZDFneo

Mai Thi Nguyen-Kim zu "MAITHINK X – Die Show"

Mai Thi Nguyen-Kim wurde am 7. August 1987 in Heppenheim geboren. Von 2006 bis 2012 studierte sie Chemie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sie absolvierte je einen Forschungsaufenthalt am Massachusetts Institute of Technology und an der Harvard University. Im Jahr 2015 startete sie ihren YouTube-Kanal. Auf Instagram hat die 34-Jährige mehr als 400.000 Abonnenten. In der neuen Sendung "MAITHINK X" widmet sie sich nun emotional aufgeladenen Themen und diskutiert diese aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel - inklusive Humor. In einem aktuellen Post schreibt sie: "Ich bin super aufgeregt und auch etwas nervös, euch endlich zu zeigen, woran wir die letzten Monate gearbeitet haben. Diesen Sonntag startet auf ZDFneo die erste Staffel meiner ersten eigenen Wissenschaftssendung MAITHINK X - Die Show". Weiter heißt es: "Zusammen mit meinem maiLab-Team und der @bildundtonfabrik haben wir einen langjährigen Traum von mir angepackt. Klingt cheesy, ist aber so."

Von den Freunden der Sonne - wie sie ihre Zuschauer nennt - gibt es viel positiven Zuspruch. "Es wird Zeit, den Erlenmeyenkolben umzubenennen oder die Petri-Schale. Kann doch nicht so schwer sein. Oder wenigstens einen Aggregatzustand. Du hättest es verdient", lautet der Kommentar mit den meisten Likes. (AZ)