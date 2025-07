„Malcolm mittendrin“ geht nach 19 Jahren weiter – was ist zum Reboot der Kultserie bekannt?

„Malcolm mittendrin“ kehrt nach zwei Jahrzehnten Pause mit neuen Episoden ins Portefeuille von Disney+ zurück. Bis 2006 fesselte die Geschichte von Malcolm und seiner chaotischen Familie das Publikum, doch dann folgte das abrupte Ende. Die bis dahin finale Folge lief in den USA am 17. Januar 2006 – ein Resultat sinkender Einschaltquoten. Während die Serie in ihrer ersten Staffel noch 15,23 Millionen Zuschauer begeisterte, waren es in der letzten nur noch 3,56 Millionen, was letztlich zur Einstellung führte.

Nun bekommt die Geschichte eine neue Chance. Bereits 2024 wurde das Revival der Serie bekannt gegeben, die Produktion läuft seit dem Frühling dieses Jahres im kanadischen Vancouver. Wir verraten Ihnen alles, was wir bisher für Sie recherchiert haben.

„Malcolm mittendrin“: Es gibt neue Folgen - mit Malcolms eigener Familie

Die Neuauflage der Serie bringt frischen Wind mit neuen Charakteren. Anthony Timpano übernimmt die Rolle von Jamie, Malcolms jüngstem Bruder, der seit der vierten Staffel Teil der Familie ist. Vaughan Murrae verkörpert Kelly, das jüngste Kind von Hal und Lois, dessen Geburt im Serienfinale angedeutet wurde. Kelly zeichnet sich durch Intelligenz und Eigenständigkeit aus und navigiert sich geschickt durch das turbulente Familienleben. Keeley Karsten schlüpft in die Rolle von Leah, Malcolms Tochter, die nicht nur seinen scharfzüngigen Humor und seine außergewöhnliche Intelligenz geerbt hat, sondern auch eine feinfühlige und emotionale Seite zeigt.

Via Instagram hat Frankie Muniz seine Freude darüber gezeigt, dass das Revival nun endlich erscheint:

Start von „Malcolm mittendrin“?: Wann geht es weiter?

Ein konkretes Startdatum für das Revival von „Malcolm mittendrin“ ist bislang nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass insgesamt vier neue Folgen erscheinen sollen, die bei Disney+ verfügbar sein werden. Starten sollen diese bereits im Dezember 2025. Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, kann bei dem Streaminganbieter alle sieben Staffeln der Serie nachholen.

Die Handlung: Darum dreht es sich bei „Malcolm mittendrin“

Malcolm wächst in einer typisch amerikanischen Vorstadt auf, zusammen mit seiner resoluten, aber liebevollen Mutter Lois, seinem unbeschwerten Vater Hal und seinen Geschwistern. Besonders seine Brüder Francis, Reese und Dewey sorgen regelmäßig für turbulente Situationen, in die Malcolm unfreiwillig hineingezogen wird.

Doch nicht nur das familiäre Durcheinander stellt ihn vor Herausforderungen. Mit einem IQ von 165 gilt er als hochbegabt und landet in einer speziellen Klasse für besonders intelligente Schüler – was ihm neben Anerkennung auch Spott einbringt. Gleichzeitig muss er sich mit den typischen Problemen eines Teenagers auseinandersetzen: Schule, Freundschaften und die erste große Liebe.

Die neuen Episoden von „Malcolm mittendrin“ werfen einen Blick auf sein Erwachsenenleben. Mittlerweile ist er Vater und kehrt mit seiner Tochter ins Elternhaus zurück – passend zum 40. Hochzeitstag von Hal und Lois. Doch ob die geplante Feier ohne Chaos abläuft, bleibt fraglich.

Besetzung von „Malcolm mittendrin“: Diese Schauspieler sind im Cast des Revivals

Frankie Muniz, Bryan Cranston und Jane Kaczmarek werden erneut ihre bekannten Rollen als Malcolm, Hal und Lois aufnehmen. Das Drehbuch stammt von Bryan Cranston. Showrunner ist nach wir vor Linwood Boomer.

Auch der Rest bleibt offenbar beim Alten – mit einer Ausnahme: Erik Per Sullivan, der früher Dewey spielte, wird nicht mehr im Cast sein. An seiner Stelle soll Caleb Ellsworth-Clark (bekannt aus „Fargo“ und „The Expanse“) die Rolle übernehmen, meldet variety.com. Es überrascht dem Bericht zufolge kaum, dass Sullivan nicht zur Serie zurückkehrt. Nach dem Ende von „Malcolm mittendrin“ im Jahr 2006 hat er sich weitgehend aus der Schauspielerei verabschiedet. Seine letzte bekannte Rolle spielte er 2010 im Film „Twelve“. Außerdem habe er sich in den vergangenen Jahren von Zusammenkünften der Serienstars ferngehalten.

So sieht die Besetzungsliste demnach aus:

Frankie Muniz als Malcolm

Bryan Cranston als Hal

Jane Kaczmarek als Lois

Caleb Ellsworth-Clark als Dewey

Christopher Masterson als Francis

Justin Berfield als Reese

Anthony Timpano als Jamie

Vaughan Murrae als Kelly

Kiana Madeira als Malcolms Freundin Tristan

Keeley Karsten als Malcolms Tochter Leah