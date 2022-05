Malik Harris: Deutscher ESC-Kandidat hat einen berühmten Vater

Malik Harris startet für Deutschland beim ESC 2022. Hier im Porträt erfahren Sie alles Wichtige über den Musiker - auch rund um Eltern, Studium, Lieder.

Seit dem deutschen Vorentscheid am 4. März 2022 steht fest: Malik Harris wird nach Turin reisen und Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest vertreten. Doch wer ist der junge Musiker? Hier in unserem Porträt erfahren Sie alles, was Sie über den deutschen Hoffnungsträger für den europäischen Musikwettbewerb wissen müssen.

Porträt zu Malik Harris: Eltern und Großeltern prägen sein musikalisches Talent

Der 24-Jährige wurde 1997 in Landsberg am Lech geboren und wuchs im nahegelegenen Issing auf. Seine musikalische Karriere scheint dabei bereits lange vor seinem Durchbruch vorherbestimmt: Sein Großvater verdiente sein Geld als Opernsänger, seine Großmutter war als Pianistin tätig. Sein Vater, der US-Amerikaner Ricky Harris war lange Zeit in Deutschland als Moderator tätig und gab wohl sein musikalisches Talent an Malik weiter. Auch das Rampenlicht ist dem gebürtigen Bayer nicht fremd: Er spielte bereits seit seiner Kindheit leidenschaftlich Violoncello, Schlagzeug und Klavier.

Malik brachte sich dabei das Spielen verschiedener Instrumente als Autodidakt bei. Im Alter von 13 Jahren startete er seine Karriere mit Coversongs, die er mit der Gitarre begleitete. Zudem spielt der 24-Jährige Keyboard und kann mit dem Drumcomputer umgehen.

ESC-Teilnehmer Malik Harris brach sein Studium ab

Über einen längeren Zeitraum versuchte der gebürtige Landsberger sich neben seiner musikalischen Karriere ein zweites Standbein aufzubauen und studiert an der Universität Augsburg Spanisch und Französisch. Abgeschlossen hat er sein Studium jedoch nicht. "Mein Studium habe ich abgebrochen, weil es mich nicht erfüllt hat. Meine Eltern hatten dafür Verständnis und haben mich in dem Vorhaben sogar unterstützt", erzählt der ESC-Teilnehmer im Interview mit T-Online.

Lieder von Malik Harris sind vielseitig

Mit dem Song "Rockstars" wird Malik Harris beim Eurovision Song Contest in Turin an den Start gehen. Seine Songs sind nicht einfach in eine musikalische Schublade einzuordnen. Sie sind eher eine Mischung zwischen Rap und Pop, wobei sich der Musiker auch verschiedener Elemente aus den Genres Rock, Folk und Elektro bedient.

Seinen besonderen Stil verdankt der Musiker auch seinen Vorbildern aus verschiedenen Musikrichgungen. Wie er selbst betonte, prägen Künstler wie Ed Sheeran, Eminem und Macklemore seine Arbeit.

Diese Singles hat der 24-Jährige bereits veröffentlicht:

Say the Name (2018)

Welcome to the Rumble (2019)

Like That Again (2019)

Home (2019)

Crawling (2020)

Faith (2020)

When We've Arrived (2021)

Bangin' on My Drum (2021)

Dance (2021)

Time for Wonder (2021)

Malik Harris startet musikalisch durch

Im Mai startet der Künstler seine erste Solotour und wird zudem als Opining-Act für James Blunt und Tom Odell auf der Bühne stehen. (AZ)