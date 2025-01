Auf dem Weg zum Schlagerstar? Malin Brown will den Ballermann erobern

Malin Brown läuft mit einem Rollkoffer durch das Flughafenterminal in Zadar, Kroatien. Sie trägt eine riesige Sonnenbrille, weil sie nicht erkannt werden will. Am Gate angekommen, will sie dann doch erkannt werden. Malin Brown läuft an den voll besetzten Reihen mit Wartenden entlang und hält ein Plakat hoch, auf dem sie zu sehen ist. Es ist von ihrem Auftritt, hier an der Adria, der erst ein paar Stunden her ist. Das Plakat hat sie als Erinnerung mitgenommen, gleich steht der Heimflug an. Den Wartenden ruft Malin Brown zu: „Ja, ich bin's, Malin Brown, ich bin's, das bin ich.“ Sie lächelt, sie zeigt auf das Plakat. Die Wartenden beachten sie nicht weiter, ihre Augen sind auf ihre Handys gerichtet. Malin Brown hat noch viel zu tun, um berühmt und erkannt zu werden.

Philipp Schulte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ikke Hüftgold Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mallorca Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis