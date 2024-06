10 besondere Buchten auf Mallorca, die Sie besuchen sollten

Auf Mallorca gibt es unzählige Buchten, die zum Entspannen einladen. Doch welche Buchten gehören zu den einsamsten und schönsten auf der Insel?

Mallorca ist für mehr bekannt und beliebt als nur Party am Ballermann. Rund 200 Strände und Buchten befinden sich an der Küste der größten der balearischen Insel. Dort können Urlauber und Touristen dem Trubel der großen Städte wie Palma mit der Kathedrale La Seu oder Calvià im Norden entkommen. Wer Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, sollte sich eine entlegene Bucht auswählen. Galeria Reisen und der Reisereporter des Redaktionsnetzwerks Deutschland haben mehrere Buchten empfohlen, die dafür ideal geeignet sind.

Platja des Coll Baix: einsame Bucht an Mallorcas Nordküste

Die Platja de Coll Baix liegt an der Nordküste Mallorcas auf der Halbinsel Victoria in der Nähe von Alcudia. Erreichbar ist sie nur über einen schmalen Wanderweg, weswegen gute und feste Schuhe auf jeden Fall benötigt werden. Die kleine Wanderung lohnt sich aber, um schließlich an einem hellen Kiesstrand mit türkisfarbenen Wasser und umgeben von schroffen Felsen zu entspannen.

Nach Angaben von mallorca-touristguide.de wird die Platja des Coll Baix allerdings häufig von FFK-Urlaubern besucht. Wer darauf keine Lust hat, sollte lieber eine anderen Buchten wählen.

Cala Torta: FKK-Bucht im Nordosten der Insel

Die Cala Torta, auch bekannt als "Tortenbucht", befindet sich im Nordosten von Mallorca nahe Arta. Laut holamallorca.com ist sie etwa 130 Meter lang und 200 Meter breit. Aufgrund ihrer Größe und Abgeschiedenheit finden Urlauber und Touristen selbst in der Hochsaison immer einen Platz auf dem weißen Sand, um zu entspannen und die Sonne zu genießen. Die Bucht ist zudem ein beliebtes Ziel für FKK-Urlauber.

Trotz der Abgeschiedenheit hat in den Sommermonaten eine kleine Strandhütte an der Bucht geöffnet. An dieser können Getränke gekauft werden. In den Sommermonaten wird die Bucht zudem überwacht, da starke Strömungen auftreten können.

Die abgelegene Bucht Cala Varques

Wer auf Aussteiger und Hippies treffen möchte, ist an der Bucht Cala Varques genau richtig. Die abgeschiedene Bucht im Südosten von Mallorca liegt im Naturschutzgebiet Cales Verges de Manacor und gilt als Aussteiger-Hotspot der Insel. Mit etwas Glück verkaufen sie laut Galeria Reisen auch Getränke und Snacks, denn eine offizielle Strandbar gibt es an der Bucht nicht. Umgeben ist die Bucht mit ihrem rund 90 Meter langen Sandstrand von Steilklippen, die in der Hochsaison laut mallorca.com auch gerne von Freikletterern und für waghalsige Sprünge genutzt werden. Auch an dieser Bucht finden sich FKK-Anhänger wieder.

Urlauber, die mit dem Mietwagen unterwegs sind, können einen Besuch an der Bucht mit der Besichtigung der Drachenhöhle in Porto Cristo verbinden. Mit dem Auto ist der Ort rund 20 Minuten von der Bucht entfernt.

Karibik-Gefühle auf Mallorca: Die Bucht Cala Marmols

Das unvergleichliche Karibikfeeling können Urlauber an der Bucht Cala Marmols erleben: Türkisfarbenes Wasser und strahlend weißer Sand. Umgeben ist die Bucht von hohen Marmorfelsen, die ihr auch ihren Namen gegeben haben. Wer die abgelegene Bucht am südlichsten Zipfel von Mallorca allerdings besuchen möchte, muss eine Wanderung von 5 Kilometern auf sich nehmen. Zwar gibt es laut mallorca.com noch einen kürzeren Weg von 2,5 Kilometer Länge, allerdings führt dieser über Privatgrundstücke und ist nicht ausgeschildert. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Urlauber und Touristen verlaufen.

Cala Llombards: Die familienfreundliche Bucht im Südosten

Perfekt für einen Familientag am Strand ist die Bucht Cala Llombards im Südosten von Mallorca in der Nähe von Santanyí. Zwar ist die Bucht kein Geheimtipp und in der Hochsaison ein beliebter Badeort, doch für Kinder eignet sich der leichtabfallende Sandstrand und der geringe Wellengang sehr gut. Die Bucht ist bei Wassersportlern äußerst beliebt. Auch Taucher und Schnorchler sind regelmäßig an der Bucht anzutrefffen. Angler sollten ebenfalls einen Tag in der Bucht einplanen, da Fischschwärme häufig nahe ans Ufer kommen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen vorgestellten Buchten gibt es an der Cala Llombards eine Strandbar, an der Getränke und Snacks gekauft werden klnnen.

Nah an Palma: Die Bucht Cala Blava

Mit ihrer Nähe zur Inselhauptstadt Palma ist die Bucht Cala Blava für viele Urlauber einfach zu erreichen. Trotzdem ist die Bucht nicht überlaufen und wird vor allem von Einheimischen besucht, die im gleichnamigen Ort leben. Ein Highlight vor Ort ist ein kleiner Wildbach, der aus den massiven Felswänden herausläuft und im Meer mündet. Oberhalb der Bucht gibt es zudem ein Restaurant, das eine gute Aussicht bietet und nach einem langen Strandtag besucht werden kann.

Cala Sa Nau: Die Partybucht im Südosten von Mallorca

Cala Sa Nau ist eine fjordähnliche Bucht, die von Kalksteinen umgeben ist. Sie liegt an der südöstlichen Küste von Mallorca im Gemeindegebiet von Felanitx ganz in der Nähe von Cala d'Or. Bekannt ist die Bucht vor allem für die Luxusjachten, die im Sommer nach einer Ausfahrt dort anlegen und die farbenfrohe Unterwasserwelt, die für Taucher und Schnorchler perfekt ist. Urlauber, die ihre Ruhe suchen, sind in dieser Bucht allerdings falsch. Die kleine Strandhütte verwandelt sich nur allzu häufig am Abend in eine Partylocation, in der getanzt wird. Tagsüber können an der Strandhütte verschiedene Gerichte, Snacks und Getränke gekauft werden. Nach offiziellen Angaben gibt es vor Ort zudem Folgendes:

Sonnenliegen und -Schirme

Barrierefreier Strandzugang

Duschen

Toiletten

Cala Monjo: Versteckte Bucht nahe Calvià

Hier gibt es Berge, Klippen und mediterrane Pinienwälder: Die Bucht Cala Monjo liegt an der Westküste Mallorcas zwischen Calvià und Andratx und ist über einen 1,5 Kilometer langen Weg erreichbar, wie auf mallorca-touristguide.de berichtet wird. Der Kiesstrand ist von einer natürlichen Bucht umgeben. Das Ufer ist leicht abfallend und durch die umgebenden Felsen gut vor höheren Wellen geschützt. Urlauber, die hier Wassersportanbieter oder Sonnenliegen und -Schirme zum Leihen suchen, sind aber falsch. In der Bucht gibt es keine Sanitäranlagen, Bars und Restaurants.

Cala en Basset: Ruhige Bucht in der Nähe eines historischen Wachturms

In der Nähe von Sant Elm an der Westküste von Mallorca liegt die Bucht Cala en Basset. Erreichbar ist sie laut reisereporter.de nur über Wald- und Wanderwege, weswegen gute und feste Schuhe vorausgesetzt werden.

Vor Ort gibt es keine Sanitäranlagen, Bars oder Restaurants. Liegestühle und Sonnenschirme müssen ebenfalls selbst mitgebracht werden. Ein Highlight ist laut visit-andratx.com allerdings der besondere Sand, der sich in der Bucht befindet. Mit diesem lässt sich Schlamm herstellen, der auf den Körper aufgetragen werden kann.

Urlauber, die den Besuch am Strand mit einer historischen Sehenswürdigkeit verbinden möchten, können vom Strand zum nahegelegenen Wachturm aus dem 16. Jahrhundert wandern. Laut reisereporter.de sind auch dort gute Schuhe nötig, da der Aufstieg stellenweise steil und felsig ist. Solche Wachtürme können auch in Paguera oder Cala Pi besichtigt werden.

Cala s'Almunia: Bucht mit alten Fischerhütten

Die Cala s'Almunia im Südosten von Mallorca in der Nähe von Santanyí ist weder ein Geheimtipp noch für seine wenigen Besucher bekannt. Trotzdem lohnt sich ein Besuch laut mallorcafuerkinder.de, da das kristallblaue Wasser und die alten, in Stein geschlagenen Fischerhütten ein malerisches Bild abgeben. Auch in dieser Bucht gibt es keine Serviceleistungen vor Ort. Beliebt ist sie aber vor allem bei Schnorchlern, Tauchern und Klippenspringern.