Autofahrer fährt Deutsche auf Mallorca tot und flüchtet

An der Strandpromenade von Palma de Mallorca überfuhr am Sonntagmorgen ein Autofahrer eine 36-jährige Deutsche. Der Fahrer beging Fahrerflucht. Was aktuell bekannt ist.

Am Sonntag wurde eine 36-jährige Deutsche auf Mallorca von einem Auto überfahren. Sie wurde etwa 30 Meter weit durch die Luft geschleudert und tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Nacht um kurz vor drei Uhr auf dem Paseo Marítimo an der Strandpromenade von Palma, der Hauptstadt der spanischen Urlaubsinsel. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf die Polizei.

Unfall in Palma: Deutsche wird auf Mallorca von Auto erfasst und stirbt

Sie sei von dem Auto erfasst worden, als sie auf einem Zebrastreifen die Straße überquerte. Laut Polizei seien alle Wiederbelebungsversuche erfolglos geblieben. Der Fahrer des Unfallwagens habe Fahrerflucht begangen. Ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) bestätigte auf Anfrage diese Medienberichte. Die Polizei hofft, den geflohenen Unfallfahrer bald identifizieren zu können. Mehrere Überwachungskameras an der Unfallstelle und Teile des Autos, die am Unfallort gefunden wurden, könnten dabei helfen.

Informationen zur Identität des Opfers wurden von offizieller Stelle vorerst nicht bekannt gegeben. Es ist auch nicht klar, ob die 36-Jährige auf Mallorca Urlaub machte oder auf der Insel wohnte und woher sie aus Deutschland stammte. Mehrere Medien berichteten aber, dass sie mit ihrem Partner einen mehrtägigen Urlaub auf Mallorca verbracht habe.

Mallorca: Frau wurde bei Unfall in Palma am Mittwoch getötet

Der Unfall am Sonntag ereignete sich vor dem Kongresszentrum von Palma. Praktisch an derselben Stelle war am vergangenen Mittwoch eine 44-Jährige von einem alkoholisierten Autofahrer überfahren und getötet worden. Sie hatte auf einer Verkehrsinsel an einer Ampel gewartet. Der 25-jährige Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, fuhr geradeaus und erfasste die Frau. Am Freitag starb die 44-Jährige in einem Krankenhaus. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch