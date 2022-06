Drei Airlines streiken zeitgleich: Es droht ein Flug-Chaos um Mallorca

Nach Ryanair und Lauda Air gibt auch Easyjet Daten für Streiks am Flughafen Palma de Mallorca bekannt. Damit steht fest, dass im Juli ein Flug-Chaos auf Mallorca droht.

Schlechte Nachrichten für alle, die einen Trip nach Mallorca planen: Auf der liebsten Insel der Deutschen droht spätestens im Juli ein Flug-Chaos. Grund dafür sind gleich drei Airlines, welche am Flughafen Palma de Mallorca Streiks geplant haben. Einige von diesen finden zeitgleich statt, was zu einigen Flugausfällen und chaotischen Zuständen bei der Flugreise sorgen könnte.

Mallorca: Flugausfälle wegen Steiks der Airlines Easyjet, Ryanair und Lauda Air

Die spanische Gewerkschaft USO hat nun mitgeteilt, dass das Kabinenpersonal von Easyjet an folgenden Daten streiken wird:

1. und 3. Juli

15. und 17. Juli

29. und 31. Juli

Neben dem Flughafen von Palma de Mallorca sollen auch die Easyjet-Standorte Málaga und Barcelona von den Streiks betroffen sein. An diesen sind rund 450 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter stationiert. Durch die Bekanntgabe steht nun fest, dass an einigen Tagen im Juli die Mallorca-Flüge von drei Airlines gleichzeitig ausfallen.

Ryanair streikt in Mallorca an folgenden tagen:

24. bis 26. Juni

39. Juni

1. und 2. Juli

Die Streiks bei Lauda Air sind für die folgenden Tage terminiert:

2. und 3. Juli

9. und 10. Juli

16. und 17. Juli

23. und 24. Juli

30. und 31. Juli

Flug-Chaos nach Mallorca schon ab Freitag möglich

Daraus ergibt sich, dass schon ab Freitag ein Flug-Chaos nach Mallorca droht, welches im Juli seinen Höhepunkt erreichen wird. Es drohen zahlreiche Flugstreichungen. Easyjet hatte bereits Anfang der Woche Tausende Flüge wegen Personalmangels gestrichen. In Berlin betrifft das schon etwa 1000 Flüge.

Lesen Sie dazu auch

Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Easyjet fordern eine deutliche Gehaltsanhebung, die mindestens 40 Prozent betragen soll. Derzeit liege das Grundgehalt bei 950 Euro im Monat, erklärte Miguel Galán, Vertreter der Airline-Mitarbeiterinnen und Airlinemitarbeiter bei USO. Damit liegt das Gehalt rund 850 Euro unter dem Durchschnittsgehalt, welches in Deutschland üblich ist. Es kommt hinzu, dass die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Easyjet in Spanien in sehr teuren Städten stationiert sind.

"Mit dem Grundgehalt können wir kaum die Miete oder die Hypothek bezahlen", erklärte Galán. Nur bei längeren Arbeitszeiten käme man über die Runden, "aber auf Kosten von weniger Ruhezeiten und längeren Flugzeiten".

Flug-Chaos auf Mallorca: Tarifverhandlungen festgefahren

Neben eines höheren Gehalts fordern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Easyjet auch eine Begrenzung der Flugzeiten und eine Erneuerung der Arbeitskleidung.

Die Forderungen der Gewerkschaft sollen bisher auf taube Ohren stoßen. Das Unternehmen macht laut Galán bislang keine Anstalten, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Spanien – und damit auch auf Mallorca – zu verbessern. Die Tarifverhandlung sind daher völlig festgefahren. Ein frühes Ende der Streiks ist unwahrscheinlich.