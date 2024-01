Alcúdia auf Mallorca: Die Top 10 Sehenswürdigkeiten und Tipps

Alcúdia im Norden Mallorcas bietet verschiedene Sehenswürdigkeiten - von Action und Kultur bis Kulinarik und Entspannung. Das sind die Top 10.

Alcúdia hat für jeden etwas zu bieten. Die kleine Stadt liegt im Norden der beliebten Ferieninsel Mallorca und bietet ein breites Angebot für Groß und Klein: Von der historischen Altstadt über Museen und klassisch spanischer Kulinarik gibt es auch für Kinder geeignete Sehenswürdigkeiten. Der nahegelegene Hafen bietet Möglichkeiten für Ausflüge, die vielen umliegenden Strände können zum Entspannen genutzt werden. Für Naturfreunde liegen im Umland Naturparks, in denen man Wandern oder Fahrradfahren kann. Für Freunde des Nachtlebens bietet Alcúdia Clubs und Bars. Das sind 10 Sehenswürdigkeiten und Tipps für Alcúdia auf Mallorca.

Sehenswürdigkeit in Alcúdia: Die Altstadt mit Kirche und Rathaus

Die Altstadt von Alcúdia hat einen historischen Charme. Besonders ist die Stadtmauer, die bis heute fast den gesamten Ortskern umschließt. Ursprünglich wurde sie zur Abwehr von Piraten gebaut und verbindet 26 Türme miteinander.

Neben vielen historischen Gebäuden sind zwei Orte besonders sehenswert:

Die Kirche Sant Jaume wurde laut dem Portal mallorcafuerkinder.de im 14. Jahrhundert errichtet und im 19. Jahrhundert nach einem Dacheinsturz wiederaufgebaut. Die zwei Kapellen der Kirche beherbergen Schnitzereien und Kirchenkunst, die man anschauen kann.

Das Rathaus Alcúdias wurde bereits 1523 erbaut und ist heute von verschiedenen Plätzen umgeben, die zum Verweilen einladen. Der große Turm des Gebäudes macht es leicht erkennbar.

Geschäfte, diverse Restaurants und Bars locken Touristen zum Bummeln in die Altstadt. Im Sommer spielen Bands laut Urlaubsguru gelegentlich sogar Live-Musik in den Gassen Alcúdias.

Der Wochenmarkt auf dem Passeig de la Madre de Deu de la Victorià sorgt dienstags und sonntags für Trubel. Hier werden vor allem lokale Produkte angeboten, wie mallorcafuerkinder.de berichtet. Alteingesessene Bäckereien oder Eisläden locken auch an den anderen Tagen Kunden zu sich - darunter Touristen, aber auch viele Einheimische.

In Alcúdia auf Mallorca: Die Ausgrabungsstätte Polléntia mit angrenzendem Museum

Vor langer Zeit lebten noch die Römer auf Mallorca - und hinterließen Ruinen, die beim Bau einer neuen Stadtmauer entdeckt wurden. Das war bereits im 16. und 17. Jahrhundert, wie Urlaubsguru berichtet. Das Forum der alten Stadt Pollentia, das Theater sowie ein Wohnviertel sind heute noch zu sehen und haben sich zu einer interessanten Sehenswürdigkeit entwickelt. Von Letzterem sind lediglich drei Häuser geblieben. Jährlich im August wird die Bühne des Theaters wieder zum Leben erweckt, wenn ein von der Gemeinde geplantes Theaterstück aufgeführt wird. Damit ist es laut mallorcafuerkinder.de das kleinste Amphitheater Spaniens.

Im monografischen Museum von Pollentia sind die Fundstücke der Ausgrabungsstätte ausgestellt. Hier kann man Tongefäße, Schmuck oder alte Glasscherben betrachten. Es liegt in der Nähe der Kirche Sant Jaume.

Adresse:

Ausgrabungsstätte : Av. Prínceps d'Espanya, s/n, 07400 Alcúdia

: Av. Prínceps d'Espanya, s/n, 07400 Museum: Carrer de Sant Jaume, 30, 07400 Alcúdia

Öffnungszeiten von Ausgrabungsstätte und Museum:

Dienstag bis Sonntag von 09.30 bis 15 Uhr

Montag geschlossen

Das Museum ist samstags nur von 09.30 und 11.30 Uhr geöffnet.

Preise der Ausgrabungsstätte und des Museums:

Eintritt: 4 Euro

Ermäßigt, u.a. für Jugendliche, Senioren und Menschen mit Behinderung: 2,50 Euro

Weitere Infos zu aktuellen Öffnungszeiten und Ticketmöglichkeiten finden sich auf der Internetseite der Ausgrabungsstätte.

Sehenswürdigkeit in Alcúdia auf Mallorca: Das Sa Bassa Blanca Museum

Gut sechs Kilometer entfernt von Alcúdia liegt das Sa Bassa Blanca Museum, eigentlich das Anwesen der Kunstsammler Yannick und Ben Jakober. Auf ihrem Grundstück auf der Landzunge vor Alcúdia bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten, sich unter anderem mit der Geschichte Spaniens zu beschäftigen:

Verschiedene Ausstellungsräume,

einen Skulpturenpark,

einen Rosengarten

sowie ein kleines Café

Laut abc-mallorca.de ist das Ziel der beiden Kunstsammler der Erhalt des spanischen historischen Erbes.

Die Ausstellungen beherbergen Werke des mallorquinischen Künstlers Miquel Barceló, sowie Kinderporträts aus der Zeit des 16. bis 19. Jahrhunderts. Im Skulpturengarten sind Tierfiguren zu sehen. Das ist laut mallorcafuerkinder.de auch etwas für die Kleinsten. Von einem Nashorn über ein Kamel bis hin zu einem riesigen Kraken gibt es hier viel zu entdecken. Für Naturfreunde beherbergt das Gelände einen Rosengarten mit über 100 Rosenarten. Besonders im Frühling taucht man hier in ein Blütenmeer ein. Für eine Pause steht ein kleines Café zur Verfügung, das Snacks sowie kalte und warme Getränke anbietet.

Adresse:

Camino del Collbaix, s/n, 07400 Alcúdia

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr

Sonntag von 10 bis 15 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Preise:

Eintritt zu Skulpturenpark und Rosengarten : 7 Euro, ermäßigt 5 Euro

: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro Eintritt zu den Galerien Nins und Sokrates inklusive Skulpturenpark und Rosengarten : 12 Euro, ermäßigt 10 Euro

Weitere Infos zu aktuellen Öffnungszeiten und Ticketmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite des Museums.

Der Hafen von Alcúdia auf Mallorca: Der Port d’Alcúdia

Nicht direkt eine Sehenswürdigkeit und doch sehenswert ist der Hafen von Alcúdia. Der Yachthafen bietet ein schönes Panorama und die Promenade lädt zum Spazierengehen ein. Wer sich nach etwas Kulinarik sehnt, wird hier fündig werden. Nicht nur hochpreisigere Restaurants, sondern auch Beachbars gibt es hier zur Genüge, wie Urlaubsguru berichtet. Typisch spanische Fleischgerichte und Salate werden hier genauso angeboten wie italienische Pasta und Weine.

Eine Auswahl an Hotels und Apartments liegen ebenfalls an der Promenade - für alle, die den Flair von Port d’Alcúdia etwas länger genießen möchten.

Sehenswürdigkeit am Hafen von Alcúdia auf Mallorca: Fahrt mit dem Glasbodenboot

Mit einem Katamaran geht es durch die Bucht von Alcúdia, vorbei am Strand von Alcanada, einem Leuchtturm und der Bucht Coll Baix. Das Besondere: Das Boot ist mit einem Glasboden ausgestattet. So kann man die Unterwasserwelt vor Mallorca betrachten - vor allem für Kinder ist das eine spannende Sehenswürdigkeit. Nach Informationen des Veranstalters dauert die Tour etwa 2 Stunden und beinhaltet einen Stopp zum Schwimmen. Der Katamaran legt an verschiedenen Orten an der Küste vor Alcúdia ab.

Adresse:

Die Ablegestellen sind Port d´ Alcúdia , Sunwing, Ciudad Blanca, Las Gaviotas und Pins (Playa de Muro).

Öffnungszeiten:

Etwa zwei Mal täglich legt das Boot in der Hochsaison ab - einmal vormittags und einmal nachmittags.

Preise:

Erwachsene: 26 Euro

Kinder zwischen drei und zwölf Jahren: 16 Euro

Weitere Infos zu aktuellen Abfahrtszeiten, Anlegestellen und Ticketmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite des Veranstalters.

Entspannung in Alcúdia: Die Playa de Alcúdia auf Mallorca

Die Playa de Alcúdia ist vor allem für Menschen geeignet, die sich entspannen wollen. Hier sind die berühmten Partymeilen weit genug weg. Der lange Sandstrand bietet genug Platz für alle, auch wenn es in der Hochsaison mal voll werden kann. Das berichtet Urlaubsguru.

Familien und Kinder finden diverse Angebote, um neben der Entspannung auch etwas Action erleben zu können:

Ausleihen von Stand-Up-Paddling-Boards

Fahrten auf einem Bananenboot

Parasailing

Zur weiteren Ausstattung des Strandes gehören laut Urlaubsguru Toiletten, Duschen, Strandliegen und Sonnenschirme. Wer an einem langen Strandtag Hunger bekommt, begibt sich zur angrenzenden Promenade. Hier bedienen diverse Restaurants und Bars unterschiedliche Geschmäcker.

Tipp: Südlich der Playa de Alcúdia befindet sich die Playa de Muro. Gemeinsam ergeben die beiden Abschnitte die größte Sandfläche Mallorcas. Der südliche Teil ähnelt dem nördlichen sehr und ist laut Urlaubsguru gänzlich barrierefrei.

Tipp in der Nähe von Alcúdia: Das Cap Formentor im Norden Mallorcas

Etwa eine halbe Autostunde von Alcúdia entfernt liegt das Cap Formentor, eine Landzunge im Norden von Mallorca. Hier gibt es diverse Aussichtspunkte, vor allem der Leuchtturm von Formentor lockt jedes Jahr Touristen dorthin. Er steht an der Spitze der Halbinsel und bietet auf 284 Metern Höhe über dem Meeresspiegel einen guten Ausblick auf Mallorcas Steilküste und das Meer, wie Urlaubsguru berichtet. Für aktive Urlauber ist die Region ebenso ein interessanter Tipp: Die Fahrt zum Leuchtturm erfolgt über Serpentinen und es gibt viele Wander- und Fahrradwege.

Doch Vorsicht: Aufgrund der Touristenmassen ist die Zufahrt mit dem Auto in den Sommermonaten verboten. Tipp: Stattdessen wird ein Shuttle-Service angeboten, der regelmäßig die verschiedenen Hotspots anfährt. Das kommt nicht nur dem eigenen Stresslevel zugute - denn die engen Straßen sind sonst wirklich voll - sondern auch der Umwelt.

An der südlichen Küste des Cap Formentor gibt es zudem zwei Strände, die man ebenfalls besuchen kann:

Die Playa Formentor liegt idyllisch zwischen Pinien und Steineichen, berichtet der ADAC .

liegt idyllisch zwischen Pinien und Steineichen, berichtet der . Etwas ruhiger geht es an der Cala Murta zu. Diese Badebucht ist nur über einen Fußweg oder per Boot zu erreichen und von Pinienwäldern und Felsen umgeben.

Tipp für Naturfreunde in der Region Alcúdia: Das Naturschutzgebiet S'Albufera auf Mallorca

Wer etwas Ruhe nach dem Stadttrubel sucht, findet diese im Naturschutzgebiet S'Albufera. Es liegt im Süden Alcúdias, etwa 15 Autominuten entfernt, und ist das wichtigste Feuchtgebiet Mallorcas. Am Eingang des Gebietes stehen zwar Parkplätze zur Verfügung, doch auch Busse des öffentlichen Nahverkehrs fahren bis dorthin.

Vor allem für Vogelliebhaber ist das Naturschutzgebiet ein beliebter Tipp. Weil diverse Zugvögel hier Halt machen, kann es sich lohnen, sein Fernglas auszupacken. Sogar bestimmte Vogelbeobachtungsplätze gibt es. Wer hingegen Wandern möchte, findet laut abc-mallorca.de vier markierte Wanderwege. Auch für Radfahrer oder Kinderwägen gibt es geeignete Routen.

Tipp für den Urlaub mit Kindern auf Mallorca: Der Hidropark von Alcúdia

Wer mit Kindern reist und nach Action sucht, wird im Hidropark fündig. Der Wasserpark liegt am Hafen von Alcúdia und bietet sowohl Attraktionen für Erwachsene als auch für den Nachwuchs. Auf 40.000 Quadratmetern finden sich laut abc-mallorca.de unter anderem diese Attraktionen:

Rutschen in verschiedenen Formen und Geschwindigkeiten

ein Wellenbad

flache Becken für Kleinkinder

einen Kinderspielplatz

Hüpfburgen, schwimmende Bälle und Trampoline

Gastronomie

Adresse:

Avenida Inglaterra, Av. Tucà, s/n, 07400 Port d' Alcúdia

Saisonale Öffnungszeiten:

Von Mai bis Oktober hat der Wasserpark von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Im Juli und August schließt der Park erst um 18 Uhr.

Preise:

Erwachsene: 29,95 Euro

Kinder zwischen drei und zehn Jahren sowie Senioren ab 60 Jahren: 21,95 Euro

Weitere Infos zu den saisonalen Öffnungszeiten und Ticketmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite des Wasserparks.

Für Feierlustige auf Mallorca: Tipps für das Nachtleben in Alcúdia

Feierlustige kommen in Alcúdia ebenfalls auf ihre Kosten. Zwar ist das Nachtleben nicht mit dem der mallorquinischen Hauptstadt Palma zu vergleichen - und doch gibt es einige Adressen.

Vor allem am Port d’Alcúdia finden sich viele Touristen zum Feiern ein. Die Clubs und Bars an der Promenade öffnen am späten Abend ihre Türen und werden zu einem Treffpunkt für Freunde des Nachtlebens, darunter auch viele junge Leute. Einige Clubs verfügen laut abc-mallorca.de beispielsweise über Terrassen oder einen Pool. Andere Locations bieten die Möglichkeit, einen ruhigen Abend bei einem Drink ausklingen zu lassen.