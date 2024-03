Der "Rote Blitz" auf Mallorca: Alle Infos zur historischen Eisenbahn

In einer historischen Eisenbahn fahren, die über 100 Jahre alt ist? Auf Mallorca ist das möglich. Alle Infos zum "Roten Blitz" gibt es hier.

Die historische Schmalspurbahn von Palma nach Sóller ist weder rot noch ist der Zug sehr schnell unterwegs. Trotzdem wird er liebevoll "Roter Blitz" genannt. Durch sein geringes Tempo ist der Zug keine schnelle Alternative zum Auto, um nach Sóller zu kommen. Vielmehr ist es für die Passagiere ein nostalgisches Reiseerlebnis durch die Landschaft von Mallorca.

Historische Informationen zum "Roten Blitz" auf Mallorca

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand die Stadt Sóller vor einer großen Herausforderung. Die Isolation durch das Tramuntana-Gebirge, wo im Winter auch Schnee fallen kann, war ein Nachteil für die wachsende Industrie, wie auf der offiziellen Internetseite des Tren de Sóller, wie der "Rote Blitz" eigentlich heißt, berichtet wird. Die umliegenden Berge verhinderten den Transport von Passagieren und Gütern zwischen Sóller und dem Hafen von Palma. Daher setzte sich Jéronimo Estades, Bürger von Sóller und Abgeordneter der Provinz, für ein Eisenbahnsystem zwischen der Hauptstadt von Mallorca und der Stadt im Tramuntana-Gebirge ein. Der Bau der Eisenbahnstrecke begann am 3. Juni 1907 und wurde am 16. April 1912 eingeweiht. Die zwei Lokomotiven mit den Namen "Sóller" und "Palma" waren für die Beförderung des Eröffnungskonvois zuständig. Die dritte Lokomotive mit dem Namen "Bunola" wartete indes an der Endstation in Sóller. Am 14. Juli 1929 wurde der "Rote Blitz" vollständig elektrifiziert. Im Jahr 1930 wurden die ersten Fahrten nur für Touristen zwischen Palma mit seiner Kathedrale La Seu und dem Hafen von Sóller angeboten.

Das werden Passagiere auf der Fahrt mit dem "Roten Blitz" sehen

Der "Rote Blitz" ist vor allem bei Eisenbahnliebhabern beliebt, die sich voll und ganz auf die Natur auf Mallorca konzentrieren möchten. Denn auf der knapp einstündigen Fahrt von Palma nach Sóller durchquert der Zug unterschiedliche Landschaften:

Der Zug fährt durch Johannisbrot- und Mandelbaumplantagen. Vor allem letztere sind ein beliebtes Fotomotiv bei Touristen, wenn die Mandelbäume im Februar und März anfangen zu blühen.

Passagiere, die sich aber einfach nur auf die Fahrt freuen, kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Denn auf den rund 28 Kilometern zwischen Palma und Sóller überwindet der Zug laut mallorca-experte.net ca. 400 Höhenmeter, durchfährt 13 Tunnel, überquert einige Brücken und ein Viadukt.

Abfahrtszeit und Kosten des "Roten Blitzes" auf Mallorca

Der "Rote Blitz" fährt nach seiner zweimonatigen Winterpause von Mitte Dezember bis Anfang Februar vier Mal am Tag nach Sóller, jeweils um 10:30 Uhr, 12:50 Uhr, 15:10 Uhr und 18:00 Uhr. Von Sóller zurück fährt der Zug um 9:00 Uhr, 11:40 Uhr, 14:00 Uhr und 17:00 Uhr. Die Mallorca Zeitung schreibt, werden in der Hauptsaison bis zu sechs Fahrten täglich angeboten. Mit folgenden Preisen haben Passagiere des Tren de Sóller zu rechnen:

Das Kombiticket, mit dem Passagiere bis in den Hafen von Sóller und wieder zurück nach Palma fahren können, kostet 35 Euro. Achtung: In Sóller ist ein Umstieg in die Straßenbahn erforderlich, um bis in den Hafen zu kommen. Die Fahrt mit der Straßenbahn ist im Kombiticket inklusive.

Weitere Informationen, auch zum Ticketvorverkauf, finden Urlauber auf der offiziellen Internetseite des Tren de Sóller.