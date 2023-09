Junge deutsche Urlauberin ertrinkt beim Baden auf Mallorca

Eine 25-jährige deutsche Urlauberin kommt beim Baden auf Mallorca ums Leben. Bereits in der vergangenen Woche starben drei Menschen bei Badeunfällen auf der Urlaubsinsel.

Mallorca wurde vergangenen Sonntag von schweren Unwettern heimgesucht. Nach dem heftigen Sturm war das Meer auch einen Tag später noch aufgewühlt. Das wurde einer 25-jährigen deutschen Urlauberin zum Verhängnis, als sie am Nachmittag mit ihrem Partner am Strand von Sa Calobra baden wollte.

Tödlicher Badeunfall auf Mallorca: Deutsche Urlauberin von Welle erfasst

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, wurde die 25-Jährige gegen 14.45 Uhr von einer Welle erfasst und vom Ufer weggetrieben. Wegen des starken Wellengangs schaffte sie es nicht, an den Strand zurückzuschwimmen. Rettungskräfte holten die Urlauberin mit dem Hubschrauber der Seenotrettung aus dem Wasser und flogen sie in ein Krankenhaus nach Palma. Währenddessen versuchten sie die Frau wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg. Im Krankenhaus starb die 25-Jährige.

Auch ihr Lebensgefährte musste gerettet werden. Er hatte es geschafft, der Strömung zu entkommen und sich auf einen Felsen zu retten. Er hatte lediglich Kratzer und Abschürfungen davongetragen. Woher das Paar stammt und weshalb es trotz des hohen Wellengangs baden gegangen war, ist unklar.

Drei tödliche Badeunfälle in der vergangenen Woche auf Mallorca

Bereits in der vergangenen Woche ereigneten sich auf Mallorca drei tödliche Badeunfälle. Am Donnerstagnachmittag hatte eine 75-jährige deutsche Urlauberin vor dem Strand von Cala Millor einen Herzstillstand erlitten. Rettungsschwimmer hätten sie an Land gebracht. Alle Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben.

Einen Tag zuvor war auch eine Französin am Strand vor dem Ballermann nach einem Herzstillstand gestorben. Am Mittwoch barg die Polizei die Leiche einer 60-jährigen Deutschen aus dem Hafen von Port Adriano im Südwesten der Insel. Die Ermittler vermuten, dass sie im Wasser einen Herzinfarkt erlitten habe. Denn in der Lunge der Frau ist kein Wasser gefunden worden, wie die Mallorca Zeitung berichtet.

