Mallorca: Deutscher Tourist klaut Bagger und stürzt damit um - dann sucht er blutend Hilfe

Ein deutscher Mallorca-Tourist hält nachts die Insel-Polizei auf Trab. Offenbar will er einen Bagger klauen, verunglückt aber damit. Es bleiben Fragen offen.

Gerade im Sommer entstehen auf Mallorca zu vorgerückter Stunde so einige Schnapsideen. Die warmen Monate sind schließlich die Hochzeit des Partyvolks. Wohl aber nur selten enden diese spontanen Einfälle unter Alkoholeinfluss so schmerzhaft und folgenschwer wie im Fall eines 26-jährigen Deutschen.

Wie verschiedene Medien der Insel berichten, soll der betrunkene Tourist nahe des Playa de Palma einen Bagger im Wert von 350.000 Euro gestohlen haben und mit diesem umgestürzt sein.

Auf einem Foto ist der auf die rechte Seite umgekippte Radlader zu sehen. Das Gefährt liegt halb auf dem Asphalt, die Schaufel hängt über einem kleinen Abgrund neben der Straße.

Deutscher Tourist auf Mallorca festgenommen: Bagger von Minengelände gestohlen?

Der Vorfall soll sich am Sonntag, dem 9. Juni, auf einem Minengelände in Cami Porciuncula ereignet haben. Laut der spanischsprachigen Zeitung Ultima Hora muss der junge Mann blutend eine Nachbarin des Steinbruchs aufgesucht und um Hilfe gebeten haben. Die Frau habe die Eigentümerin des Unternehmens informiert. Als diese vor Ort ankam, sei der Tourist bereits von der Policia Nacional behandelt worden.

Fraglich bleibt demnach, wie der Tourist auf das Gelände gelangte, um den Bagger zu entwenden. Er selbst soll angegeben haben, über eine Stelle abseits des Haupttors an das Gefährt herangekommen zu sein. Das habe die Eigentümerin jedoch bestritten, da es sich um einen umzäunten Bereich an einer zehn Meter hohen Klippe handele. Das Gelände sei am Samstag, dem 8. Juni, um 13 Uhr geschlossen worden.

Die Polizisten konnten dem Bericht zufolge keine Lücke im Zaun entdecken. Ebenfalls kurios: Die Eigentümerin will sich sicher sein, dass in dem Fahrzeug kein Schlüssel steckte. Dieser wird von den Angestellten demnach entweder im Büro hinterlegt oder am Fahrzeug versteckt.

Bagger-Unfall auf Mallorca: Deutscher muss sich wegen Diebstahls verantworten

Der Bagger soll 25 Tonnen auf die Waage bringen und etwa 70 Meter weit bewegt worden sein. Die Unternehmenschefin geht offenbar davon aus, dass der Tourist mit dem Bagger umstürzte, als er versuchte, die Zugangsrampe zum Bergwerk zu erklimmen.

Es war nicht nur ein kurzes und schmerzhaftes, sondern wohl auch ein teures Vergnügen. Der Eigentümerin zufolge dürfte der Bagger nun unbrauchbar sein. Da es schwierig sei, einen gebrauchten zu erwerben, werde sie wohl ein neues Exemplar kaufen müssen.

Obendrein lief infolge des Sturzes Hydrauliköl auf die Fahrbahn, die daraufhin gereinigt werden musste.

Das deutschsprachige Mallorca Magazin schreibt, der Steinbruch befindet sich ganz in der Nähe einer deutschen Schule und quasi am oberen Ende der berühmten Schinkenstraße. Der Tourist wurde festgenommen und muss sich wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten, heißt es weiter. Über die Schwere seiner Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Derweil starb zuletzt ein Deutscher auf Mallorca und gilt als erstes Todesopfer 2024 infolge des Phänomens "Balconing".

Über die Schwere seiner Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt.