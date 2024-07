Deutscher Urlauber ertrinkt auf Mallorca – Ursache unklar

Am Montag ist ein 40-jähriger deutscher Badegast am Strand von Cala Millor im Osten Mallorcas ertrunken. Gegen 12 Uhr bemerkten die dort diensthabenden Rettungsschwimmer laut der Mallorca Zeitung, dass der Mann reglos im Wasser trieb. Sie zogen ihn aus dem Meer und versuchten am Strand vergeblich, ihn wiederzubeleben. Auch Rettungssanitäter kamen zu Hilfe. Doch nach fast drei Stunden der Wiederbelebungsversuche gaben sie schließlich auf.

Bislang ist unklar, weshalb der 40-Jährige im Wasser das Bewusstsein verlor. Auch woher in Deutschland der Mann stammt, wurde nicht bekannt gegeben. Nun soll die Polizei in dem Fall ermitteln.

Bereits im Juni war deutscher Urlauber auf Mallorca ertrunken

Auch im Juni war ein deutscher Urlauber auf Mallorca ertrunken. Der 58-Jährige aus der Nähe von Berlin kam bei einem Bootsausflug in der Bucht von Pollença ums Leben. Auch in diesem Fall hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.