Drehorte auf Mallorca: Diese bekannten Serien wurden hier gedreht

Mallorca bietet eine außergewöhnliche Kulisse. Nicht nur Touristen, sondern auch Regisseure zieht das an. Diese bekannten Serien haben Drehorte auf Mallorca.

Für ihr einzigartiges Panorama ist die beliebte Ferieninsel bekannt - viele Touristen reisen nicht zuletzt wegen der schönen Landschaft und dem warmen Wetter nach Mallorca. Doch auch Filmemacher nutzen die Insel schon seit Jahrzehnten für sich. Bekannte Serien mit namhaften Schauspielern aber auch einige Reality-TV-Shows wurden bereits auf Mallorca gedreht.

Drehort auf Mallorca: Das Dating-Format "First Dates Hotel"

Das Dating-Format "First Dates - Ein Tisch für zwei" ist vielen Vox-Zuschauern wohl bekannt. Zwei Singles, die sich beworben haben, werden füreinander ausgewählt und können sich bei einem Dinner kennenlernen. Seit 2020 gibt es eine Abwandlung der Sendung: "First Dates Hotel". Das Prinzip bleibt gleich, doch sind die Blind Dates nicht auf den Restauranttisch beschränkt, wie der Streamingdienst RTL+ berichtet. Die gesamte Hotelanlage bietet die Möglichkeit, sich kennenzulernen und gemeinsame Zeit zu verbringen. Beide Formate werden von Spitzenkoch Roland Trettl moderiert.

Nachdem die erste Staffel in Frankreich, die zweite und dritte in Kroatien stattfanden, wurde die fünfte Staffel "First Dates Hotel" bereits zum zweiten Mal auf der Ferieninsel Mallorca gedreht. Die Show reiht sich damit in die Liste der Serien mit Drehorten auf Mallorca ein:

Gleiche Insel, gleicher Drehort - bereits zum zweiten Mal wurde eine Staffel " First Dates Hotel " im Landhotel Posada d'es Molí nahe der Hauptstadt Palma produziert. Das berichtet das Mallorca Magazin.

- bereits zum zweiten Mal wurde eine Staffel " " im Landhotel Posada d'es Molí nahe der Hauptstadt produziert. Das berichtet das Magazin. 15 Autominuten in südöstliche Richtung von Palma und nicht weit von der Küste entfernt liegt das Gasthaus.

und nicht weit von der Küste entfernt liegt das Gasthaus. In direkter Nachbarschaft befindet sich das Dorf Es Pillarí.

Ein Klassiker gedreht auf Mallorca: Die Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer"

In der Serie "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" werden Auswanderer und ihre Familien vorgestellt, die für sich keine Perspektive mehr in Deutschland sehen:

Laut RTL + begleitet die Reality-Doku-Reihe die Familien bei den Vorbereitungen, sowie der tatsächlichen Auswanderung.

+ begleitet die Reality-Doku-Reihe die Familien bei den Vorbereitungen, sowie der tatsächlichen Auswanderung. Auch der Neuanfang im jeweiligen Land wird dokumentiert.

Einige Familien werden regelmäßig von Kamerateams besucht, die über ihre Höhen und Tiefen im neuen Land berichten.

Auch Mallorca dient bei "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" immer wieder als Drehort. 2006 wurde das Format zum ersten Mal ausgestrahlt, bereits zwei Jahre später gab es erste Dreharbeiten auf der Ferieninsel. Seitdem werden regelmäßig Familien begleitet, die dorthin auswandern, sagte ein Sendersprecher unserer Redaktion.

Unter anderem diese Drehorte kann man in der Serie entdecken:

Im Carrer de Binicanella wird schon das ein oder andere Kamerateam gesichtet worden sein, denn hier haben bereits drei verschiedene Auswanderer aus der Serie ihr Glück versucht: Die "FanCafeTeria" und die "Bar 95" sind mittlerweile schon wieder geschlossen, die Boutique „Jenny Delüx“ in derselben Straße ist hingegen weiterhin geöffnet, berichtet die Mallorca Zeitung.

Zeitung. In der Vergangenheit von "Goodbye Deutschland ! Die Auswanderer" gab es ebenfalls Geschichten aus Santa Ponça im Westen der Insel, wo Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein ein Fitness-Konzept vermarktete.

! Die Auswanderer" gab es ebenfalls Geschichten aus Santa Ponça im Westen der Insel, wo Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein ein Fitness-Konzept vermarktete. Ganz im Osten der Insel, in Cala Millor, eröffneten Steffi und Roland Bartsch ein Solarium, das inzwischen schon wieder geschlossen ist.

Bartsch ein Solarium, das inzwischen schon wieder geschlossen ist. Die Auswanderer Caroline Robens und Andreas Schmiedeberg eröffneten ein Fitnessstudio in Arenal, schreibt das Mallorca Magazin.

In den Jahren seit dem ersten Dreh auf Mallorca gibt es diverse Auswanderer, die begleitet werden. Und es werden noch mehr: Denn auch in Zukunft wird es neue Folgen geben, in denen Familien auf Mallorca gezeigt werden, verspricht ein Sendersprecher.

RTL-Serie mit Drehort auf Mallorca: Henning Baum in "Der König von Palma"

In "Der König von Palma" geht es um den abenteuerlustigen Familienvater Matthias Adler, der von einem eigenen Biergarten auf der Ferieninsel Mallorca träumt: In den frühen 90er-Jahren - kurz nach dem Mauerfall - wandert er mit seiner Familie aus. Ehefrau Sylvie gefällt die Idee nur bedingt, denn die finanzielle Sicherheit der Familie steht auf dem Spiel. Das Geschäft im Biergarten floriert zwar, doch die Familie kommt an ihre Grenzen. In der Hauptrolle des Familienvaters ist der Schauspieler Henning Baum zu sehen, Sandra Borgmann spielt Ehefrau Sylvie. Damian John Harper führte die Regie.

In der zweiten Staffel wird die Geschichte weitererzählt: Die starke Entwicklung des Tourismus spielt Familienvater Matthias in die Karten, er will sein Geschäft etablieren. Doch es entwickelt sich ein Konflikt zwischen ihm und einem mächtigen Gastronomen auf Mallorca.

Die Drama-Serie hat bereits zwei Staffeln mit je sechs Folgen, die auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen sind:

Die erste Staffel startete im Februar 2022 online und wurde zwei Monate später erstmals im Free-TV ausgestrahlt.

Gedreht wurden die Folgen laut Moviepilot zwischen April 2021 und Juli 2021 auf Mallorca .

. Die zweite Staffel wurde im Juli 2023 auf RTL + veröffentlicht.

Die Drehorte sind auf der Insel verteilt:

Der Urlaubsort Can Picafort im Norden Mallorcas diente laut dem Inselradio Mallorca als Schauplatz für die Dreharbeiten. Ein Teil der Strandpromenade wurde so umgestaltet, dass sie aussieht wie die Playa de Palma - denn hier spielt die Szene in der Serie. Die Bar "Fata Morgana" aus der Serie suchen Filmfans allerdings vergeblich, denn sie wurde nur für die Szenerie aufgebaut, berichtet das Inselradio.

diente laut dem Inselradio als Schauplatz für die Dreharbeiten. Ein Teil der Strandpromenade wurde so umgestaltet, dass sie aussieht wie die - denn hier spielt die Szene in der Serie. Die Bar "Fata Morgana" aus der Serie suchen Filmfans allerdings vergeblich, denn sie wurde nur für die Szenerie aufgebaut, berichtet das Inselradio. An der Playa de Muro und der Playa de Palma fanden ebenfalls Dreharbeiten statt.

fanden ebenfalls Dreharbeiten statt. Auch für die zweite Staffel wurde in Can Picafort gefilmt. Ebenso spielen Szenen in Arenal, wie die Mallorca Zeitung berichtet.

Streaming-Anbieter nutzt Mallorca als Drehort: Die deutsche Serie "KLEO"

Die deutsche Action-Thriller-Serie "KLEO" handelt von der Spionin Kleo Straub, die in der DDR im Auftrag der Stasi zahlreiche Menschen tötete. Eines Tages wird die Auftragskillerin verraten und verhaftet. Als die Mauer drei Jahre später fällt, kommt sie frei und begibt sich auf einen Rachefeldzug. Ein Polizist und ein Auftragskiller sollen sie aufhalten.

Die erste Staffel der Serie hat acht Folgen, die zweite wird bereits gedreht. Für die dritte Folge "Schnee in Sóller" diente vor allem das Tramuntana-Gebirge auf Mallorca als Drehort. Gleichzeitig nutzten die Produzenten die mallorquinische Kulisse, um Orte in Chile nachzustellen, wo Szenen aus "KLEO" auch spielen:

So ist der dargestellte Flughafen von Santiago de Chile eigentlich die Radsportarena von Palma , vor die ein Airport-Eingang montiert wurde. Das berichtet die Mallorca Zeitung.

eigentlich die Radsportarena von , vor die ein Airport-Eingang montiert wurde. Das berichtet die Zeitung. Auch gibt es eine Szene mit einer alten Telefonzelle. Diese steht eigentlich vor der Kathedrale von Palma.

Der Stausee, der bei einer Verfolgungsjagd zu sehen ist, ist eigentlich der Stausee Cúber im Nordwesten Mallorcas .

"The Mallorca Files" im ZDF: An diesen Drehorten auf Mallorca spielt die Krimi-Serie

In der deutsch-britischen Krimiserie geht es um die Engländerin Miranda Blake, gespielt von Elen Rhys, und den Deutschen Max Winter, gespielt von Julian Looman. Als Ermittlerduo lösen sie diverse Kriminalfälle auf Mallorca. Laut dem Portal fernsehserien.de sind die beiden sehr gegensätzlich - sie eher gewissenhaft und ruhig, er unkonventionell und extrovertiert.

Die im ZDF ausgestrahlte Serie hat bereits zwei Staffeln mit jeweils zehn und sechs Folgen.

Dass die Fernsehserie auch eine Rolle beim Tourismus auf Mallorca spielt, zeigt sich eindeutig: Die Mallorca Film Commission veröffentlichte eine Karte mit allen Drehorten der Serie auf Mallorca, nachdem sie zahlreiche Anfragen von interessierten Zuschauern der Serie erhalten hatte, die die Drehorte besichtigen wollten. Eingezeichnet sind unter anderem diese Orte:

In der ersten Folge der Serie führt ein Mord die beiden Ermittler durch Palma bis zum Golfplatz von Aucanada. Am Höhepunkt der Folge treffen die beiden am Cabo Blanco auf den Übeltäter.

bis zum Golfplatz von Aucanada. Am Höhepunkt der Folge treffen die beiden am auf den Übeltäter. Auf der Straße Ma-10 wurde laut der Mallorca Film Commission ein Profiradrennen für die zweite Folge nachgestellt. Als ein Radrennfahrer verschwindet, führen die Ermittlungen zur Radrennbahn von Palma , die für die Serie vor der Kathedrale von Palma nachgebaut wurde.

Film Commission ein Profiradrennen für die zweite Folge nachgestellt. Als ein Radrennfahrer verschwindet, führen die Ermittlungen zur Radrennbahn von , die für die Serie vor der Kathedrale von nachgebaut wurde. In Folge sechs führt ein Mord an einem Junggesellen die Ermittler in ein Casino. Gedreht wurde dafür im Casino Mallorca in Portopí .

in . In der ersten Folge der zweiten Staffel wird ein Opernstar auf einem Boot auf dem unterirdischen See der Drachenhöhlen getötet. Die Ermittlungen führen laut der Mallorca Film Commission an den Strand von Cala Anguila und ins Teatre Principal von Palma .

Film Commission an den Strand von Cala Anguila und ins Principal von . Ein verschwundener Vogelbeobachter bringt die Ermittler in Folge fünf der zweiten Staffel in das Feuchtgebiet hinter dem Strand Es Trenc und zu einem Boot im Hafen von Pollença .

Alle weiteren Drehorte aus der ersten und zweiten Staffel sind auf der Karte der Mallorca Film Commission zu entdecken.

Komödie mit Drehort auf Mallorca: Streaming-Serie "Last Exit Schinkenstraße"

Die Comedy-Serie "Last Exit Schinkenstraße" handelt von den Musikern Torben und Peter:

Beide werden von ihrem Bandleader sitzengelassen und schmieden einen Plan: Sie gehen nach Mallorca , um Schlager-Stars in El Arenal zu werden.

, um Schlager-Stars in El Arenal zu werden. Auf ihrem Weg begegnen ihnen einige Hindernisse.

Die erste und bislang einzige Staffel der Serie feierte im Herbst 2023 Premiere auf der Streaming-Plattform Amazon Prime Video. In sechs Folgen spielen Marc Hosemann (Torben) und Heinz Strunk (Peter) die Hauptrollen. Gedreht wurde die Serie an unterschiedlichen Locations auf Mallorca:

Die Bars an der Playa de Palma wurden zu Schauplätzen für Szenen der Serie. So wurde das Lokal Sa Cova s’Embat zu einem Ballermann-Club. Laut der Mallorca Zeitung werden hier normalerweise unter anderem Konzerte gespielt.

wurden zu Schauplätzen für Szenen der Serie. So wurde das Lokal s’Embat zu einem Ballermann-Club. Laut der Zeitung werden hier normalerweise unter anderem Konzerte gespielt. Auch die Bar Andaluz an derselben Playa bot eine Kulisse für die Serie.

Das Hotel Playa Sol in Arenal diente ebenso als Szenerie wie der Club Lunita Can Pastilla, berichtet die Mallorca Zeitung.

Tipp: Wer die Insel auf der Suche nach Drehorten entdecken möchte, findet hier Inspiration: "Paguera auf Mallorca", "Alcúdia auf Mallorca", "Santanyí auf Mallorca", "Schöne Strände auf Mallorca".