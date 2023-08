Dritter tödlicher Badeunfall in dieser Woche: Urlauberin stirbt auf Mallorca

Eine 75-jährige deutsche Urlauberin ist beim Baden auf Mallorca ums Leben gekommen. In dieser Woche ereigneten sich bereits zwei weitere tödliche Badeunfälle.

Schon wieder ist eine deutsche Urlauberin beim Baden auf Mallorca ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist die 75-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr vor dem Strand von Cala Millor wegen eine Herzstillstands zusammengebrochen. Sie soll währenddessen zehn Meter vom Ufer entfernt im Wasser gewesen sein. Rettungsschwimmer hätten sie an Land gebracht. Alle Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben.

Zwei weitere tödliche Badeunfälle auf Mallorca in dieser Woche

In dieser Woche hatten sich bereits zwei weitere tödliche Badeunfälle auf Mallorca ereignet. Am Donnerstag hatte eine Französin am Strand vor dem Ballermann einen Herzstillstand erlitten. Am Mittwoch barg die Polizei die Leiche einer 60-jährigen Deutschen aus dem Hafen von Port Adriano im Südwesten der Insel. Die Ermittler vermuten, dass sie im Wasser einen Herzinfarkt erlitten hatte. Denn in der Lunge der Frau sei kein Wasser gefunden worden, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Woher genau die beiden Deutschen stammten, ist nicht bekannt.

Spanien leidet unter Hitzewelle: Zusammenhang mit Badeunfällen auf Mallorca?

Seit dem vergangenen Wochenende leidet Spanien unter der vierten Hitzewelle des Sommers. Am Donnerstag wurden im Landesinneren von Mallorca bis zu 39 Grad gemessen. An den Küsten war es mit etwa 34 etwas kühler. Das Tief "Betty" soll allerdings ab Samstag eine deutliche Abkühlung und Regen bringen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Eventuell hängen die Badeunfälle mit der Hitze zusammen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Ende August auch schon viele ältere Touristen nach Mallorca reisen würden, wie ein Rettungsschwimmer der Mallorca Zeitung erklärte. Bislang haben in diesem Jahr zehn Menschen auf an den Stränden Mallorcas ihr Leben verloren, fünf weitere sind in Pools verunglückt. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch