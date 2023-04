Hai an Badestrand von Mallorca gesichtet

An der Südostküste von Mallorca wurde ein Hai gesichtet. Der Blauhai hatte sich an einen Badestrand verirrt, fand aber wieder den Weg ins Meer.

Haie sind an allen Badestränden keine gern gesehene Gäste. Auf der spanischen Insel Mallorca hat sich nun ein Blauhai an einen Strand verirrt – und einigen Menschen einen gehörigen Schrecken eingejagt. Der rund zwei Meter lange Hai wurde am Sonntagabend von Besucherinnen und Besuchern des Strandes Cala Llombards in der Gemeinde Santanyí gesichtet. Das berichten mallorquinische Medien übereinstimmend. Der Ort Santanyí liegt im Südosten Mallorcas, rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Palma entfernt. Er ist bei deutschen Urlauberinnen und Urlaubern sehr beliebt. Einige Deutsche haben in der Gemeinde einen Zweitwohnsitz.

Mallorca: Hai an Badestrand – Video zeigt verirrten Blauhai

Die spanische Zeitung Ultima Hora hat ein Video veröffentlicht, das den verirrten Blauhai zeigt. In diesem ist zu sehen, wie der Hai in seichten Gewässern unterwegs ist und dann von den Wellen nach und nach an den Strand gespült wird. Der Blauhai findet nach kurzer Zeit aus eigener Kraft den Weg zurück ins Meer.

Blauhaie werden selten an Küsten gesichtet. Sie leben eigentlich in tieferen Gewässern und sind draußen im Meer, fern von Badestränden, unterwegs. Die Tiere, welche in Küstennähe entdeckt werden, haben sich verirrt. Oftmals sind sie krank.

In den vergangenen Tagen hatten viele Urlauberinnen und Urlauber das sonnige Wetter auf Mallorca für das Baden im Meer genutzt. Die Temperaturen sind angenehm und liegen bei etwa 20 Grad. Die Wassertemperaturen betragen an der Playa de Palma derzeit rund 17 Grad.

Hai-Alarm auf Mallorca: Badeurlauber müssen keine Panik haben

Den letzten Hai-Alarm gab es auf Mallorca vor rund einem Jahr. Im Mai 2022 war ein Blauhai an der Badebucht Cala Mondragó im Naturpark Mondragó gesichtet worden. Für die Besucherinnen und Besucher des Strands war es eine harmlose Begegnung, genau wie beim aktuellen Fall. 2017 hatte es innerhalb von wenigen Tagen mehrere Hai-Sichtungen an der Südwestküste von Mallorca gegeben. Die Küstenwache hatte damals einen rund eineinhalb Meter langen Blauhai gefangen und eingeschläfert. Tierschutzverbände hatten gegen diese Herangehensweise protestiert.

Panik muss bei den Badeurlauberinnen und Badeurlaubern wegen der Hai-Sichtungen nicht aufkommen. Expertinnen und Experten betonnen immer wieder, dass in aller Regel keine Gefahr von verirrten Blauhaien ausgeht. Wer die markante Rückenflosse aus dem Wasser hervorstechen sieht, sollte allerdings sofort den Notruf wählen. Dann können Spezialisten dem Hai helfen, den Weg zurück ins Meer zu finden.