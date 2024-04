Mallorca im Frühling: 5 Aktivitäten, die sich besonders lohnen

Ob Wandern, Golfen oder rosafarbene Mandelblüten: Bei einer Reise nach Mallorca im Frühling ist einiges geboten. Diese fünf Aktivitäten lohnen sich besonders.

Wer außerhalb der Hauptreisezeit im Frühling nach Mallorca fliegt, trifft auf milde Temperaturen, die ersten Sonnenstrahlen und wenige Touristen. Die größte der Balearischen Inseln hat auch im Frühjahr einiges zu bieten. Vor allem Aktivurlauber kommen auf ihre Kosten.

Für Anfänger und Profis: Radfahren auf Mallorca im Frühling

Nicht nur das milde Klima auf Mallorca zieht jährlich tausende Radfahrer auf die Insel, sondern auch das 1.250 Kilometer lange Radwegenetz. Mehr als die Hälfte davon befindet sich nach Angaben von mallorca-experte.net auf Nebenstraßen, sodass Fahrradfahrer nicht mit dem Verkehr kollidieren. Die Strecken sind sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet.

Für Einsteiger und Familien mit Kindern eignet sich die Strecke von der Uferpromenade in Palma bis nach Can Pastilla. Sie ist rund zehn Kilometer lang und führt an vielen Cafés und Restaurants vorbei.

Ebenfalls für Anfänger eignet sich der Radweg von Alcúdia im Norden der Insel bis zum Naturpark s'Albufera, der mit einer kleinen Pause besucht werden kann. Die Strecke ist rund 30 Kilometer lang, weswegen ein ganzer Tag dafür eingeplant werden sollte.

Für trainierte Radfahrer eignen sich vor allem die Radwege im Tramuntana-Gebirge im Westen der Insel, wo im Winter auch Schnee fallen kann.

Die Hochsaison für den Radsport auf Mallorca ist laut abc-mallorca.de von Februar bis Mai. Im Herbst lohnen sich noch die Monate September und Oktober. Im April gibt es zudem das Radrennen "Mallorca 312", bei dem Radfahrer 312 Kilometer an Strecke zurücklegen.

Mallorca im Frühling: Golf spielen auf über 20 Plätzen

Auf Mallorca gibt es über 20 verschiedene Golfplätze, die über die ganze Insel verteilt liegen, und meist an sieben Tagen die Woche geöffnet sind. Urlauber, die aber ohne großen Aufwand auf verschiedenen Plätzen spielen wollen, sollten sich ein Hotel in Palma aussuchen. Denn rund um Palma mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten gibt es neun Golfplätze. Der Reiseveranstalter Dertour empfiehlt unter anderem folgende Plätze auf Mallorca:

Club de Golf Alcanada

Alcanada Golf Son Servera

Son Gual Golf

Golf Son Vida

Son Vida Real Golf de Bendinat

Orangenernte auf Mallorca: Ein Highlight im Frühling

Urlauber, die auf Mallorca die Orangenernte erleben möchten, sollten nach Sóller fahren. Dort beginnt die Ernte zwar schon im Februar, dauert aber meist bis in den August an, wie das Mallorca Magazin berichtet. In dieser Zeit lohnen sich vor allem die Rundwanderwege um Sóller, die unter anderem auch durch die Orangenplantagen führen. Der Reisereporter des Redaktionsnetzwerks Deutschland empfiehlt diese beiden Routen:

Von Sóller über das Sóllertal bis in den Hafen führt der 12,5 Kilometer lange Höhenwanderweg Cami de Castelló.

über das Sóllertal bis in den Hafen führt der 12,5 Kilometer lange Höhenwanderweg Cami de Castelló. Zu den schönsten Wanderwegen auf Mallorca gehört die 13 Kilometer lange Strecke vom Cúber-Stausee nach Sóller .

Um nach Sóller zu kommen, ist noch nicht mal ein Mietwagen notwendig. Der "Rote Blitz", eine historische Eisenbahn, die vor allem bei Touristen sehr beliebt ist, fährt mehrmals täglich von Palma in das Orangental nach Sóller.

Zu Fuß unterwegs: Wandern im Frühling auf Mallorca

Wer Mallorca zu Fuß erkunden möchte, kann zwischen vielen verschiedenen Wanderwegen wählen. Diese sind meist nicht durchgängig mit Schildern gekennzeichnet, wie auf der Internetseite mallorca-experte.net berichtet wird. Meist gibt es nur Steinmännchen oder Farbpunkte, die den Weg vorgeben. Auf längeren Wandertouren ist deswegen eine Karte oder ein GPS-Gerät von Vorteil. Des Weiteren führen viele Wanderwege durch Privatgrundstücke. Erkennen Urlauber von Weitem bereits Schilder mit folgenden Aufschriften, sollte ein anderer Weg genommen werden:

"Prohibit pasar" bedeutet "Durchgang verboten"

"Vedat privat de caca" bedeutet so viel wie "Privates Jagdgebiet"

Wann die Mandelblüte auf Mallorca beginnt

Im Frühjahr verwandeln rund sieben Millionen Mandelbäume Mallorca in ein rosafarbenes und weißes Blütenmeer - auch ein beliebtes Fotomotiv bei Touristen. Wann die Mandelblüte beginnt, ist jedes Jahr unterschiedlich und unter anderem von der Temperatur und dem Wetter auf der Insel abhängig. Als grober Richtwert: Meist blühen die Mandelbäume von Januar bis Anfang März. Sie blühen in den flachen Gebieten im Südosten als Erstes. Im Tramuntana-Gebirge beginnt die Blüte später.