Manacor auf Mallorca: Sehenswürdigkeiten und Tipps in der Perlenstadt

Manacor zieht immer mehr Touristen an. Die drittgrößte Stadt Mallorcas lockt mit einer berühmten Perlenmanufaktur und anderen historischen Sehenswürdigkeiten.

Manacor liegt im Osten Mallorcas und ist die drittgrößte Stadt auf der Ferieninsel. Gut 45.000 Einwohner leben in der ehemaligen Industriemetropole. Dieses Image hat Manacor inzwischen abgelegt und wird ein immer beliebteres, bisweilen aber noch weniger überlaufenes Touristenziel. Mit guter Infrastruktur - es gibt einen eigenen Bahnhof, an dem auch Züge nach Palma fahren - und einigen Sehenswürdigkeiten lockt die Stadt viele Besucher an. Die fehlende Küste hält wohl nur wenige ab, gibt es stattdessen doch die bekannte Perlenmanufaktur Majorika und diverse historische Gebäude. Ein Überblick über Sehenswürdigkeiten und Tipps in Manacor und Umgebung.

Märkte in Manacor auf Mallorca: Die beliebtesten Plätze der Stadt

Manacors Stadtbild ist nicht nur von historischen Gebäuden geprägt. Auch Märkte schmücken die Innenstadt und geben ein buntes Bild ab.

Jeden Vormittag von Montag bis Samstag findet auf der zentralen Plaza de la Constitució der Wochenmarkt statt. Hier gibt es regionale Produkte, vor allem aber Obst und Gemüse. Der Platz wird unter Einheimischen deshalb auch als Gemüseplatz bezeichnet.

Auch auf der Plaça Ramon Llull findet ein Wochenmarkt statt. Hier gibt es laut dem Online-Reiseportal Urlaubsguru neben Lebensmitteln auch die für Manacor typischen Olivenholzprodukte. Der Reiseveranstalter DERTour berichtet zudem von einem Angebot an Kleidung und Lederwaren. Der Markt erstrecke sich bis hin zur Kirche Mare de Déu dels Dolors.

Perlenstadt Manacor: Die Manufaktur Majorika auf Mallorca

Die Perlenproduktion hat Manacor auf Mallorca einst berühmt gemacht und ist heute eine eigene Sehenswürdigkeit. Eine der bekanntesten Manufakturen ist die Manufaktur Majorika. Seit 1890 werden hier Perlen aus einem Kern aus Opalglas hergestellt, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Dieser wird mit vielen Schichten von Fischschuppen oder anderen Meerespartikeln überzogen. Das Besondere: Nach dem Herstellungsprozess sehen sie aus wie echte Meeresperlen – entsprechend beliebt sind sie, wenn sie in Halsketten oder Ohrringe verarbeitet wurden.

Kirche in Manacor auf Mallorca: Die Nostra Senyora dels Dolors

An der Plaça del Rector Rubí liegt die Pfarrkirche Nostra Senyora dels Dolors. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Sehenswürdigkeit errichtet und schmückt sich heute mit zehn Kapellen - alleine im Hauptschiff. Weitere befinden sich im Altarraum und in den Seitenarmen der Kirche. Der Glockenturm misst stolze 80 Meter und überragt damit sogar den der Kathedrale „La Seu“ in der Hauptstadt Palma auf Mallorca, berichtet das Portal reisereporter.de.

Besichtigen kann man die Kirche laut Tourismusportal Visit Manacor täglich von 8.30 Uhr bis 12.45 Uhr und von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls in der Innenstadt liegt das sandsteingelbe Kloster Sant Vicenç – bestehend aus einem Klosterhof und einer Kirche, die nach 20 Jahren Bauzeit im Jahr 1617 eröffnet wurde. Genutzt wurde das Gebäude schon unterschiedlich: Laut Urlaubsguru beherbergte die Sehenswürdigkeit bereits das Telegrafenamt sowie ein Gefängnis. Heute hat die Gemeindeverwaltung ihre Büros in dem Gebäude.

Sowohl Kirche als auch Innenhof sind für Besucher frei zugänglich.

Torre del Enagistes auf Mallorca: Das historische Museum Manacors

In dieser Verteidigungsanlage aus dem 14. Jahrhundert ist das geschichtliche Museum von Manacor auf Mallorca beheimatet. Typisch für diese Art von Anlagen: Das Gelände ist kreisförmig angeordnet und bietet nur einen einzigen Ein- und Ausgang. Ein Highlight ist laut Visit Manacor der zweistöckige Turm, der mit Aussichtsscharten ausgestattet ist und mit Zinnen abschließt.

Das Museum hat vier Ausstellungsräume, in denen verschiedene Zeitepochen ausgestellt sind:

Frühgeschichte

Zeit der Römer

Vorchristliche Zeit

Islamische Zeit

In einem weiteren Raum sind laut Visit Manacor Möbel und Schiffsminiaturen ausgestellt. Temporäre Ausstellungen befinden sich im Obergeschoss des Museums.

Die Sehenswürdigkeit ist an folgender Adresse zu finden:

Carretera Cales de Mallorca Km. 1,5, 07500 Manacor

Das sind die Öffnungszeiten im Winter (16. September bis 31. Mai):

Montag bis Samstag von 9.00 bis 14.00 Uhr und Donnerstag, Freitag und Samstag von 17.00 bis 19.30 Uhr

Sonntag von 10.30 bis 13.00 Uhr

Dienstag geschlossen

Das sind die Öffnungszeiten im Sommer (1. Juni bis 15. September):

Montag bis Samstag von 9.00 bis 14.00 Uhr und Donnerstag, Freitag und Samstag von 17.00 bis 20.30 Uhr

Dienstag und Sonntag geschlossen

Der Eintritt in das historische Museum Manacors ist kostenlos.

Informationen zu aktuellen Öffnungszeiten gibt es auf der Internetseite des historischen Museums.

Für Fußballfans auf Mallorca: Das Rafael Nadal Sports Center in Manacor

Wer den Sport im Urlaub auf Mallorca nicht vernachlässigen möchte oder Tennisstar Rafael Nadal bewundert, ist im Rafael Nadal Sports Center gut aufgehoben. Laut Urlaubsguru findet man auf dem 40.000 Quadratmeter großen Gelände diese Aktivitäten:

Ein Aktivhotel, das auf die Bedürfnisse von Sportlern ausgelegt ist

Ein großes Fitnessstudio sowie spezielle Ernährungspläne für Sportler

Ein vielfältiges Sportprogramm

Wer keinen Sport machen, sich aber darüber informieren will, geht in die sogenannte Sport Xperience. In diesem interaktiven Museum finden sich unter anderem ein Formel-1- sowie Mountainbike-Simulator und eine Ausstellung mit den Trophäen Nadals, berichtet Urlaubsguru.

Tipp zum Wandern auf Mallorca: Start der Öko-Wanderroute in Manacor

Wie Spinnenbeine sieht es aus, wenn man auf die Wanderkarte der Region um Manacor schaut. Wander- oder Fahrradwege in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Längen für jedermann führen in sämtliche Richtungen ins Umland. Keine Sehenswürdigkeit, aber dennoch sehenswert ist die bekannte "Via verda", eine ökologische Route, die mit dem Fahrrad, aber auch zu Fuß erkundet werden kann.

Einen Stern von dreien vergeben die Herausgeber des Wander-Flyers, zu denen die Tourismusbehörde Manacors und Visit Manacor gehören.

und Visit gehören. Die etwa fünfstündige Wanderung führt 29 Kilometer entlang einer stillgelegten Bahnstrecke, die im 20. Jahrhundert die Orte Sant Llorenç, Son Carrió und Son Servera miteinander verbunden hat.

miteinander verbunden hat. Tipp: Besonders naturverbundene Touristen kommen hier auf ihre Kosten, denn diese Region auf Mallorca wurde aktiv aufgeforstet.

Tipp: Wer die Insel auf einer Rundreise entdecken möchte, findet hier Inspiration: "Paguera auf Mallorca", "Llucmajor auf Mallorca", "Cabrera bei Mallorca", "Marratxí auf Mallorca". Der berühmte Strand Es Trenc ist auch einen Besuch wert.