Deutscher auf Mallorca tot aufgefunden – Obduktion soll Klarheit schaffen

Im Südwesten von Mallorca entdeckten Fischer am Mittwochmorgen eine Leiche. Es handelt sich dabei um einen Deutschen. Die Todesursache ist unklar.

Auf Mallorca wurde am Mittwochmorgen ein deutscher Staatsbürger tot aufgefunden. Es handelt sich um einen 54 Jahre alten Mann, der schon länger auf der spanischen Insel lebte. Das geht aus Angaben der zuständigen Behörden und der Guardia Civil hervor. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden vorerst aus. Die Todesursache war aber zunächst unklar. Eine Obduktion soll nun Klarheit schaffen.

Mallorca: Deutscher tot aufgefunden – Fischer fanden die Leiche

Die Leiche des Mannes wurde am frühen Mittwochmorgen kurz vor dem Sonnenaufgang von Fischern gefunen. Sie waren im Südwesten der Insel unterwegs gewesen. Als sie den Mann das erste Mal in unwegsamen Gelände liegen gesehen hatten, hätten sie angenommen, dass er schlafe. Das teilte die Polizei mit. Stunden später kamen sie dann erneut an der Stelle vorbei und bemerkten, dass der Mann in unveränderter Position lag. Sie alarmierten daraufhin die Guardia Civil, die spanische Polizei.

Der Fundort der Leiche liegt an der Bucht von Cala Llamp. Die Region gehört zur Gemeinde Andratx, die knapp 12.000 Einwohner hat. Ein Polizist gab bekannt, dass sich die Bergung der Leiche in dem unwegsamen Gelände schwierig gestaltete. Sie lag an einem steilen Abhang in einem felsigen Abschnitt, der rund 300 Meter von einer Straße entfernt ist. Die Feuerwehr baute zusammen mit der Bergrettung einen Seilzug auf, mit dem der Mann letztlich geborgen werden konnte.

Mann auf Mallorca tot aufgefunden: Der Deutsche war Resident der Gemeinde Andratx

Die Polizei machte deutlich, dass sie ein Fremdverschulden ausschließt. Es wurde eine Obduktion der Leiche angeordnet, um die Ursache des Todes zu erklären. Auch wird zu klären sein, weswegen die Leiche in einem derart unwegsamen Gelände lag. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Der Mann war ein Resident aus der Gemeinde Andratx. Wie lange er schon auf Mallorca lebte, wurde zunächst nicht bekannt.

