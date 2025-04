Mit langer Hose ins Restaurant: Wo ist das auf Mallorca Pflicht?

Schnell im Fußballtrikot, halb nackt im Borat-Einteiler oder ohne Schuhe ins Restaurant? Nicht nur auf Mallorca und am Ballermann ein No-Go. Die Baleareninsel will zur Ruhe kommen und sich von seinem Feierimage Stück für Stück lösen, hat dafür ein Anti-Sauftourismusgesetz erlassen und Benimm- sowie Kleiderregeln aufgestellt. Denn nicht nur die vielen Deutschen, die auf der spanischen Insel leben, dürfte das Verhalten etlicher Touristen stören. Doch heißt das, dass selbst der Gang zum Essen mit dem verpflichtenden Tragen einer langen Hose verbunden ist?

Kleiderregeln: Welcher Dresscode gilt aktuell auf Mallorca?

Als Bierflasche verkleidet, mit dem Trichter in der Hand oder oben ohne durch die Gassen ziehen und dann lecker essen gehen im Restaurant - dieses Vorhaben ist für Touristen in Mallorca nicht mehr drin. Die Insel macht Ernst und verhängt so zum Beispiel nicht nur an S'Arenal, sondern an vielen weiteren Stränden ein Rauchverbot. Zudem gilt ein sich weiter verschärfendes Alkoholverbot am Ballermann - das bei Missachtung hohe Strafen vorsieht. Geht es allerdings nach der konservativen Regionalregierung der Balearen, so soll dieses bestehende Gesetz gegen den Sauftourismus schnell wieder abgeschwächt werden.

Laut dem Reisevergleichportal holidaycheck.de gibt es für die diesjährige Saison auch, was die Kleidung angeht, neue Richtlinien. Wer abseits des Strands "oben ohne" unterwegs sei, dem drohe ein Bußgeld zwischen 50 und 200 Euro. Pflicht seien Oberteile, Beinbekleidung sowie Schuhe. Verboten dagegen seien nicht-jugendfreie Kostüme sowie "schlüpfrige Accessoires wie Gummipuppen oder Handtücher mit anzüglichen Abbildungen".

Übrigens: Auch am Flughafen von Palma gibt es dieses Jahr Änderungen, so müssen Reisende bei der Ankunft etwas mehr Zeit einplanen.

Restaurants, Bars und Clubs auf Mallorca: Welche Kleidung ist nicht erwünscht?

Wie das MallorcaMagazin berichtet, hätten sich bereits 2022 mehrere Disco-, Bar- und Partygaststättenbetreiber an der Playa de Palma im Verband Abone zusammengeschlossen. Gemeinsam hätte man ein Regelwerk herausgebracht. Darunter sehr beliebte Einrichtungen wie das Bamboleo, der Megapark oder auch der Bierkönig. Den Zugang verwehrt werde einem, wenn einer der nachfolgenden Punkte zutrifft:

keine Schuhe an

freier Oberkörper

zu skurille Kleidung

Megafone oder andere Lautsprecher dabei

zu betrunken

rassistisches Tattoo

Diese Selbstverpflichtung der Einrichtungen betreffe das gesamte Gebiet an der Playa zwischen Can Pastilla und Arenal. Restaurants können zusätzlich eine Pflicht für lange Hosen einführen, wenn sie das möchten. Das ist aber gerade im Sommer eher unüblich.

Übrigens: Der Bierpreis auf Mallorca hat zum Jahr 2025 angezogen.