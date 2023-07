Motorboot überfährt Schwimmerin auf Mallorca – "katastrophale" Verletzungen

Eine 63-jährige Schwimmerwin wurde am Sonntag auf Mallorca von einem Motorboot überfahren. Die Schriffsschraube fügte der Frau Schnitte an Armen und Beinen zu.

Am Sonntag gegen 17 Uhr wurde eine 63-jährige Schwimmerin auf Mallorca von einem Motorboot überfahren. Der Unfall hat sich laut dem Mallorca Magazin vor der Küste von Alcanada auf dem Gemeindegebiet von Alcúdia im Norden der Insel ereignet. Das Boot sei anschließend ohne anzuhalten weitergefahren. Ermittler halten es für möglich, dass die Besatzung den Unfall wegen des Lärms an Bord nicht mitbekommen hatte. Die Besatzung eines anderen Bootes bemerkte die verletzte Frau und zog sie aus dem Wasser.

Wie der Rettungsdienst laut dem Magazin mitteilte, erlitt die Schwimmerin Schnitte durch die Schiffsschraube. Er sprach von "katastrophalen" Verletzungen an den Extremitäten. Die 63-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist kritisch.

Bootsunfall auf Mallorca: Ähnliche Fälle in vergangenen Jahren

Schon vor zwei Wochen ereignete sich ein ähnlicher Unfall auf Mallorca – dieser endete jedoch tödlich. Eine 34-Jährige wurde im Wasser von einem Boot überfahren und geriet in die Schiffsschraube. Kurze Zeit nach dem Unglück starb sie im Krankenhaus.

Auch in der Vergangenheit passierten auf der Baleareninsel bereits Unfälle dieser Art. 2019 wurden ein elfjähriger Junge sowie ein 60 Jahre alter Mann verletzt. Am Strand von Es Trenc, der unter Urlaubern besonders beliebt ist, verlor ein deutscher Urlauber vor fünf Jahren seinen Arm. 2015 kam in Sa Ràpita ein Kind ums Leben und eine Elfjährige gelangte am Strand von Peguera in die Schiffsschraube eines Motorbootes und wurde schwer verletzt.

