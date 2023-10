Passagier stirbt im Flugzeug – ungeplante Zwischenlandung auf Mallorca

Ein Flugzeug musste auf dem Weg von Kairo nach Madrid auf Mallorca zwischenladen, weil an Bord ein Passagier gestorben war. Die Todesursache ist bislang unklar.

Am Montag ist ein Passagier auf einem Flug von Ägypten nach Spanien an Bord eines Flugzeugs der ägyptischen Chartergesellschaft AMC Airlines gestorben. Die Maschine sei auf Mallorca zwischengelandet, damit ein Bestatter die Leiche abtransportieren konnte. Das berichtet die Digitalzeitung Crónica Balear und andere Medien der spanischen Mittelmeerinsel unter Berufung auf die Behörden. Der spanische Flughafenbetreiber Aena bestätigte auf Anfrage diese Informationen.

Passagier stirbt während Flug: Obduktion soll Todesursache klären

Das Flugzeug vom Typ Boeing 737 war von Kairo nach Madrid unterwegs, als ein 67-jähriger Portugiese den Berichten zufolge aus bisher unbekannten Gründen in der Maschine starb. Daraufhin habe der Pilot beim Flughafen in Palma eine außerplanmäßige Zwischenlandung angemeldet, die am Montagnachmittag problemlos erfolgt sei.

Nun soll eine Obduktion die Todesursache des 67-Jährigen klären. Nach einer längeren Wartezeit am Flughafen Son Sant Joan konnten die Passagiere des Fluges AMV1583 die Maschine wieder betreten und ihre Reise nach Madrid fortsetzen, wie Aena mitteilte.

Zuletzt mehrere Not- und Sicherheitslandungen auf Mallorca

In den vergangenen Wochen ist es auf Mallorca unter anderem wegen technischer Defekte und auch wegen eines Zusammenstoßes mit Vögeln vermehrt zu Not- und Sicherheitslandungen gekommen. Anfang Oktober beispielsweise musste eine Ryanair-Maschine, die ihre Reise vom Flughafen Mallorca in Richtung Hamburg angetreten hatte, kurze Zeit nach dem Start umkehren und eine Notlandung hinlegen.

Laut der Mallorca Zeitung war ein technisches Problem an den Triebwerken aufgetreten. Weil das Flugzeug dadurch an Kraft verloren habe, sollen die Piloten sich entschieden haben umzukehren. Das Flugzeug konnte aber ohne Probleme landen und niemand wurde verletzt. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch