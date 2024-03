Playa de Muro auf Mallorca: Alle Infos zum Strand mit Karibikflair

Die Playa de Muro ist ein beliebter Strand im Nordosten Mallorcas. Neben actionreichen Wasseraktivitäten gibt es hier auch Naturnähe und Entspannung.

Die Playa de Muro liegt im Nordosten der beliebten Ferieninsel Mallorca. Zwischen der Playa de Alcúdia und dem Ferienort Can Picafort erstreckt sich der etwa sechs Kilometer lange Strand. Als längster Sandstrand Mallorcas ist er bei Touristen sowie Einheimischen gleichermaßen beliebt. Auch Familien, die nach Mallorca fliegen, kommen gerne hierher. Neben guter Infrastruktur und der Lage in Naturnähe punktet der Strand bei seinen Besuchern mit klarem, flachem Wasser. Das ist die Playa de Muro auf Mallorca mit Karibikflair.

Playa de Muro auf Mallorca: Abschnitte und Anfahrt

Die Playa de Muro an der Küste Mallorcas ist in vier Abschnitte unterteilt. Einige sind voller, andere punkten mit ruhiger Natur oder Gastronomie:

Der erste Abschnitt der Playa de Muro grenzt direkt an den Strand von Alcúdia . Hier gibt es laut dem Portal abc-mallorca .de viele Hotels und Restaurants, die den Küstenabschnitt zu einem der beliebteren macht. Auch das Parken ist hier gut möglich.

. Hier gibt es laut dem Portal .de viele Hotels und Restaurants, die den Küstenabschnitt zu einem der beliebteren macht. Auch das Parken ist hier gut möglich. Direkt darunter liegt Abschnitt zwei. Hier ist es etwas ruhiger, der Zugang jedoch ebenso leicht wie am ersten Teil des Strandes. Hier ragt ein langer Holzsteg ins blaue Wasser, der ein beliebtes Fotomotiv ist und Karibikflair verbreitet.

verbreitet. Der dritte Abschnitt wird laut abc-mallorca .de auch Sa Comu genannt. Vor allem für Naturbegeisterte ist es hier interessant, denn die Küste gehört zum bekannten Naturpark S'Albufera . Neben dem Sandstrand gibt es hier auch Dünen und einen Pinienwald.

.de auch Sa Comu genannt. Vor allem für Naturbegeisterte ist es hier interessant, denn die Küste gehört zum bekannten Naturpark . Neben dem Sandstrand gibt es hier auch Dünen und einen Pinienwald. Abschnitt vier ist der südlichste Teil der Playa de Muro und grenzt an den Ferienort Can Picafort . Durch die Nähe zum Ort ist hier wieder etwas mehr los. Restaurants und Hotels findet man hier reichlich vor.

Die Anreise ist an den meisten Stellen leicht - wenn man zum Beispiel in einem der angrenzenden Hotels wohnt. Aber auch sonst: Mit dem Rad aus der Umgebung oder per Bus aus Alcúdia oder Can Picafort kommt man leicht zur Playa de Muro. Für Autos stehen Parkplätze zur Verfügung, an denen allerdings Gebühren zu entrichten sind. Für mobilitätseingeschränkte oder behinderte Menschen hat abc-mallorca.de einen Tipp: Die Strandabschnitte eins, zwei und vier sind am leichtesten zu erreichen, weil die Parkplätze hier besonders nah am Strand liegen.

Besonders zwischen Mai und September ist in der Gegend viel los. Die Temperaturen liegen im Sommer bei durchschnittlich 27 Grad, berichtet der Reiseanbieter DERTOUR. Die Wassertemperatur an der Playa de Muro liegt in dieser Zeit zwischen 18 und 26 Grad - echtes Karibikflair. In der Winter- und Weihnachtszeit hingegen kann es auf Mallorca kalt werden und sogar schneien.

Das bietet die Playa de Muro auf Mallorca: Ausstattung und Attraktionen

Die Playa de Muro auf Mallorca bietet Attraktionen für Groß und Klein. Sowohl Action als auch Entspannung kommen nicht zu kurz - egal, ob man als Familie, Pärchen oder alleine unterwegs ist. Neben diversen Cafés, Restaurants und Geschäften, die an der Promenade liegen, gibt es laut abc-mallorca.de auch Angebote auf dem Wasser:

Tretboot fahren

Kite Surfing

Windsurfen

Stand-up-Paddeln

Bootstouren

Bananenboot-Fahrten

Der Reiseveranstalter Berge & Meer berichtet zudem von Wassersportschulen am Strand, die Kurse und Leihausrüstung anbieten. Auch für die Sicherheit ist an der Playa de Muro gesorgt: Es sind Rettungsschwimmer-Posten am Strand, berichtet das Reiseportal HolidayCheck.

Wer entspannen möchte, findet auch Massagepavillons sowie Liegen- und Schirmverleihe vor. Toiletten stehen laut HolidayCheck ebenfalls zur Verfügung, Duschen gibt es auch. Naturfreunde können im Naturpark S'Albufera, der direkt an den Strand grenzt, wandern oder das Radwegenetz erkunden.

Familienurlaub an der Playa de Muro: Karibikflair auch für Kinder

Die Playa de Muro ist nicht nur bei Pärchen beliebt, auch Familien mit Kindern verbringen hier ihren Urbaub. Es gibt verschiedene Gründe, warum gerade dieser Strand auch für die Kleinsten geeignet ist:

Die vielen Attraktionen auf dem Wasser und in der Umgebung bieten ein abwechslungsreiches Programm.

Das Wasser ist sehr flach, der Sandstrand deshalb gut für Familien mit Kindern geeignet. Das berichtet das Portal mallorcafuerkinder.de. Ähnliche Bedingungen herrschen auch am Strand Es Trenc an der Südwestküste Mallorcas .

. Auch in der näheren Umgebung gibt es viel zu sehen: Der Ort Alcúdia auf Mallorca oder Can Picafort laden zum Bummeln auf Märkten oder in der Innenstadt ein und bieten Abwechslung, wenn die Kinder genug vom Strand haben.

laden zum Bummeln auf Märkten oder in der Innenstadt ein und bieten Abwechslung, wenn die Kinder genug vom Strand haben. Die Infrastruktur an großen Teilen des Strandes und in der Umgebung ist kindgerecht: Es stehen Toiletten und Duschen zur Verfügung und der Hunger ist bei einem der Restaurants schnell gestillt.

Parkplätze machen die Anreise einfach. Doch auch Familien ohne Auto kommen zur Playa de Muro, denn Busse fahren regelmäßig an die Küste Mallorcas . Wer an der Playa de Muro übernachten möchte, findet hier laut DERTOUR auch Familienhotels.

kommen zur Playa de Muro, denn Busse fahren regelmäßig an die Küste . Wer an der Playa de Muro übernachten möchte, findet hier laut auch Familienhotels. Karibikflair und Naturnähe sorgen für eine idyllische Ruhe und der Naturpark S'Albufera auf Mallorca lädt zum Spazieren und Erkunden ein. Die kurzen Wege sind laut mallorcafuerkinder.de auch für Kinderwägen geeignet.

Übrigens: Wer Mallorca auf einer Rundreise entdecken möchte, findet hier Inspiration: "Paguera auf Mallorca", "Sóller auf Mallorca", "Santanyí auf Mallorca", "Marratxí auf Mallorca".