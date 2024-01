Sehenswürdigkeiten in Palma de Mallorca: Das sind die Top 8

Palma, die Hauptstadt Mallorcas ist für ihre Partymeile und die weißen Strände bekannt. Doch es gibt weitere Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt.

Palma ist die Hauptstadt Mallorcas und gleichzeitig die der Balearischen Inseln. Sie hat Verschiedenes zu bieten: Neben der bekannten Partymeile gibt es genügend Sehenswürdigkeiten für Familien, Paare oder Freundesgruppen. Im Zuge eines Städtetrips ist Palma ebenso gut zu entdecken wie bei einer Mallorca-Rundreise. Architektur, Museen Kulinarik - in diesem Überblick gibt es die Top 8 der Sehenswürdigkeiten Palmas.

Sehenswürdigkeit in Palma de Mallorca: Die Kathedrale La Seu

Berühmt ist die gotische Kathedrale La Seu vor allem wegen ihrer Größe. Ihr 44 Meter hohes Kirchenschiff zählt sogar zu den höchsten der Welt. Lang ist die Kirche 110 Meter, breit etwa 33 Meter. Nachdem die Kathedrale von einem Erdbeben zerstört worden war, baute der Architekt Antoni Gaudí das Gebäude wieder auf und ist laut dem Reiseportal Urlaubsguru daher für seine aktuelle Form verantwortlich.

Besonders beliebt bei Touristen ist die Sehenswürdigkeit wegen der Lichtspiele, die den Innenraum der Kirche facettenreich erstrahlen lässt. Der ADAC empfiehlt einen Besuch am Morgen, wenn die Sonne von Osten durch die vielen Fenster scheint. Wer so früh bereit ist, noch einige Treppen zu erklimmen, gelangt zu einem weiteren Highlight der Kathedrale: Der 215 Stufen hohen Dachterrasse, von der man einen schönen Ausblick hat.

Adresse der Kathedrale La Seu auf Mallorca:

Plaça de la Seu, s/n, Centre, 07001 Palma

Saisonale Öffnungszeiten:

Sommer (April bis Oktober): Montag bis Freitag von 10 bis 17.15 Uhr und Samstag von 10 bis 14.15 Uhr; Sonntag geschlossen

Winter (November bis März): Montag bis Freitag von 10 bis 15.15 Uhr und Samstag von 10 bis 14.15 Uhr; Sonntag geschlossen

Eintrittspreise:

Erwachsene: 9 Euro

Vergünstigte Tickets, u.a. für Senioren und Studierende: 7 Euro

Kombi-Tickets inklusive der Aussichtsterrasse (nur im Sommer): 20 Euro

Weitere Ticketoptionen, Informationen und aktuelle Öffnungszeiten gibt es auf der Internetseite der Kathedrale.

Runde Burg als Sehenswürdigkeit in Palma de Mallorca: Das Castell de Bellver

Das Castell de Bellver macht seinem Namen alle Ehre: Die Burg ist für ihre besondere, runde Form bekannt - weit über die Stadtgrenzen Palmas hinaus. Für Touristen ist die Sehenswürdigkeit vor allem wegen der Aussicht über Palma, den Hafen und die Berge im Umland beliebt. Erbaut wurde das Gebäude bereits im 14. Jahrhundert. Es enthält romanische und gotische Elemente.

Der ADAC empfiehlt den Aufstieg zur Burg bei Sonnenuntergang, die Abenddämmerung hülle die Stadt in ein besonderes Licht. Von der Hafenpromenade Palmas führt ein Fußweg hinauf zum Castell de Bellver.

Tipp: Die Burg beheimatet das Museum für Stadtgeschichte. Antike Skulpturen und Exponate aus der Frühgeschichte Mallorcas sind dort zu sehen.

Adresse der Runden Burg auf Mallorca:

Camilo José Cela s/n, 07014 Palma

Saisonale Öffnungszeiten:

Sommer (April bis September): Dienstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertags von 10 bis 15 Uhr, Montag geschlossen

Winter (Oktober bis März): Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertags von 10 bis 15 Uhr, Montag geschlossen

Eintrittspreise:

Regulär: 4 Euro

Vergünstigte Tickets, u.a. für Senioren und Jugendliche: 2 Euro

Kostenloser Eintritt für Kinder unter 14 Jahren sowie jeden Sonntag

Aktuelle Informationen zu Preisen und Öffnungszeiten finden sich auf der Internetseite der Runden Burg.

Royale Stimmung in Palma de Mallorca: Der Königspalast La Almudaina und die königlichen Gärten

Der Königspalast La Almudaina ist eine Sehenswürdigkeit in Palma und bis heute die Residenz des Königspaares während ihrer Aufenthalte auf Mallorca. Im frühen 14. Jahrhundert wurde der Palast errichtet und diente in der ersten Jahrhunderthälfte als Sitz des Hofes der Könige von Mallorca, wie das Patrimonio Nacional berichtet. Das ist die spanische Behörde für die Verwaltung königlicher Objekte im Staatsbesitz. In dem Stadtteil, in dem der Palast steht, gab es schon während der Römerzeit erste Siedlungen.

In der großen Haupthalle des Palastes finden bis heute Feierlichkeiten sowie Empfänge von Botschaftern statt. Auch finden sich noch immer Überreste der arabischen Zitadelle auf dem Areal, die zuerst im 12. und 13. Jahrhundert erwähnt wurden. Auch sind private Bäder zu entdecken, die aus einem kalten, einem warmen und einem heißen Raum bestehen.

Hinter dem Königspalast liegen die königlichen Gärten, auf Spanisch: Jardines de S`Hort del Rei. Neben Palmen, Akazien, Zitronen- und Orangenbäumen kann man Skulpturen und Springbrunnen bestaunen, berichtet der Reiseanbieter TUI. In den 60er-Jahren wurden die Gärten zuletzt neu gestaltet.

Adresse des Königspalastes La Almudaina:

Carrer del Palau Reial, s/n, Centre, 07001 Palma

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr); Montag geschlossen

Freier Eintritt: Mittwoch und Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr (Einlass bis eine Stunde vor Schließung)

Eintrittspreise:

Regulär: 7 Euro

Vergünstigte Tickets: 4 Euro

Unter bestimmten Bedingungen ist der Eintritt kostenlos.

Genauere Informationen zu Öffnungszeiten, Preisen und kostenlosem Eintritt finden sich auf der Internetseite des Königspalastes.

Kulturelle Sehenswürdigkeit in Palma de Mallorca: Das Freilichtmuseum Nuevo Pueblo Español

Geschichtsinteressierte kommen hier auf ihre Kosten: Im Freilichtmuseum Nuevo Pueblo Español können sich Besucher mit der 2000 Jahre alten Architekturgeschichte Spaniens beschäftigen, wie TUI berichtet. Zwischen 1965 und 1968 wurde das Gelände errichtet, das 72 beispielhafte Bauwerke enthält, die mit Materialien aus der jeweiligen Region gebaut wurden. Allesamt sollen sie die Geschichte spanischer Architektur repräsentieren und den Besuchern zugänglich machen, wie das Pueblo Español Mallorca auf seiner Website mitteilt. Das Gelände der Sehenswürdigkeit ist 24000 Quadratmeter groß und wurde von dem Architekten Fernando Chueca Goitia errichtet. Heute dient das Freilichtmuseum auch als Veranstaltungsort.

Adresse des Freilichtmuseums Nuevo Pueblo Español:

Calle Pueblo Español, 55, 07014 Palma

Saisonale Öffnungszeiten:

Sommer: Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Winter: Montag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr

Eintrittspreise:

Regulär: 10 Euro

Vergünstigte Tickets für Kinder bis 14 Jahre: 5 Euro

Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und speziellen Veranstaltungen finden sich auf der Internetseite des Nuevo Pueblo Español.

Gemütliche Gassen in Palma auf Mallorca: Die Altstadt der Mallorquinischen Hauptstadt

Die Altstadt Palmas lädt zum Schlendern ein, denn in den engen Gassen gibt es viel zu entdecken:

Historische Cafés laden zum Verweilen ein.

Restaurants und Bars bieten klassische spanische Kulinarik.

Die gotische Architektur und alte Villen lassen auch Kulturliebhaber auf ihre Kosten kommen.

Im Zentrum der Altstadt liegt der Placa Major, der Hauptplatz. Die Einkaufsstraßen „Passeig des Born“ und „La Rambla“ laden laut Urlaubsguru zum Shoppen ein - sie sind beinahe schon eine eigene Sehenswürdigkeit. Das Areal lässt sich am besten zu Fuß erkunden, da es nahezu autofrei ist.

Was sollte man am besten dabei haben, wenn man sich in der Altstadt treiben lässt?

Gute Schuhe, denn viele Straßen sind laut Urlaubsguru kopfsteingepflastert.

Einen Stadtplan, weil die Gassen verwinkelt sind. Außerdem gibt es viele Treppen, die kleine Straßen miteinander verbinden und eine gute Orientierung voraussetzen.

Zeit und Ruhe lassen ein Auge fürs Detail zu. Einige Minuten auf einer Bank zu verweilen und sich umzuschauen, ermöglicht neue Perspektiven.

Dieses Szeneviertel in Palma ist eine Sehenswürdigkeit: Santa Catalina in der Hauptstadt Mallorcas

Ein etwas anderes Flair bietet das Viertel Santa Catalina in Palma. Bevor es zu einem beliebten Szeneviertel wurde, lebten hier vor allem Fischer, wie TUI berichtet. Heute treffen hier Menschen unterschiedlicher Nationen aufeinander: Laut Urlaubsguru sind es vor allem Schweden, Norweger und Mexikaner, die in diesem Viertel unterwegs sind. Neben kleinen Geschäften gibt es viele Restaurants - auch mit klassisch spanischer Küche.

Maritimes Flair in Palma de Mallorca: Der Port de Palma

Nicht weit von der Innenstadt entfernt liegt der Hafen von Palma - eine weitere Sehenswürdigkeit. Wer mit dem Kreuzfahrtschiff anreist, geht hier von Bord. Doch auch Yachten, Fähren und Fischereiboote legen hier an. Laut Urlaubsguru erwartet die Besucher des Hafens eine Mischung aus Tradition und Moderne. Zudem findet alljährlich die Regatta Copa del Rey in der Bucht von Palma statt, wie die Hafenbehörde Ports de Balears berichtet.

Die Hafenpromenade ist gesäumt von luxuriösen Boutiquen und hochpreisigen Restaurants, die zum Verweilen einladen. Besucher können aber auch einfach entlang der Hafenkante flanieren.

Sehenswürdigkeit für Fans der Kulinarik: Palmas Markthalle Mercat de l’Olivar

Die größte Markthalle in Palma liegt im historischen Zentrum der Stadt. Das 1951 erbaute Gebäude wurde im Laufe der Jahre mehrmals umgestaltet und beherbergt heute Stände mit den unterschiedlichsten Angeboten:

Obst- und Gemüse

Fleisch, Wurst und Käse

Fisch und Meeresfrüchte

Backwaren

Trockenfrüchte und Süßes

Blumen und Gewürze

Wein

Wer sein Essen nicht selbst zubereiten möchte, findet diverse Restaurants und Bars, wie es auf der Website des Mercat de l’Olivar heißt. Die Halle lädt zudem zum Flanieren ein.

Adresse der Markthalle Mercat de l’Olivar:

Plaça de l'Olivar, s/n, Centre, 07002 Palma

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag von 7 bis 15 Uhr, freitags teilweise länger geöffnet

Einige Restaurants bieten ihre Speisen auch noch später am Abend an.

Genauere Informationen zu den Öffnungszeiten der Restaurants und Marktstände finden sich auf der Internetseite der Markthalle.





