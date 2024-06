Unwetter auf Mallorca: Starkregen flutet Flughafen und legt Flugbetrieb lahm

Auf Mallorca hat es ein folgenschweres Unwetter gegeben. Starkregen setzte den Flughafen in Palma unter Wasser und legte den Flugbetrieb lahm.

Mallorca glänzt zu dieser Jahreszeit eigentlich mit sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein. Doch nun hat ein Unwetter Chaos in Teilen der Urlaubsinsel hinterlassen.

Starker Regen flutete den Flughafen in Palma mit Wasser, sodass dieser vorübergehend lahmgelegt wurde, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Es seien alle Starts und Landungen am Dienstagnachmittag (11. Juni) zeitweilig ausgesetzt worden, teilten der Flughafenbetreiber Aena und der spanische Verkehrsminister Oscar Puente auf X (vormals Twitter) mit. In der Folge wurden laut Medienberichten mehrere ankommende Flüge unter anderem nach Barcelona und Ibiza umgeleitet.

Ntv zeigt eine Frau, die gegenüber einem Fernsehsender sagte: "Ich habe eine Benachrichtigung erhalten, dass mein Flug gestrichen wurde. Er hätte heute Abend stattfinden sollen und jetzt suchen wir eine andere Möglichkeit, um heute noch nach Deutschland zu kommen."

Es vor wenigen Tagen hatte ein Flugzeug, das von Mallorca nach Österreich geflogen war, für Aufsehen gesorgt. Es war in eine Gewitterzelle geraten und hatte dabei seine Nase verloren.

Unwetter hinterlässt Chaos am und im Flughafen Mallorca

Nach etwa einer Stunde sei der Flugbetrieb schließlich wieder aufgenommen worden, hieß es weiter. Aena gab an, dass man intensiv daran arbeite, wieder in den normalen Flugbetrieb übergehen zu können. Zugleich rechnete der Flughafenbetreiber aber mit Verspätungen bis in den Abend.

Nicht nur die Start- und Landebahnen glichen einer Wasserlandschaft, sondern das Unwetter und die starken Regenfälle hinterließen auch im Flughafen ihre Spuren. Am und im Flughafen herrschte Chaos; die Zufahrtsstraßen, die Parkplätze sowie Teile des Terminals, darunter der Duty-Free-Shop und andere Läden, standen teilweise unter Wasser. Aufnahmen zeigen, wie Wassermassen durch die Decken ins Gebäude laufen und Reisende ihre Koffern durchs Wasser schieben. Auch an der Playa de Palma, an der sich der Ballermann befindet, kam es zu Überschwemmungen.

Mallorca: In einer Stunde über 40 Liter Wasser pro Quadratmeter gefallen

In einer Stunde fielen 43 Liter Wasser pro Quadratmeter. Das ist ungefähr ein Zehntel der Regenmenge, die Palma normalerweise in einem ganzen Jahr erlebt. Am heutigen Mittwoch (12. Juni) wird noch etwas Regen auf Mallorca erwartet, bevor morgen der Sommer weitergeht.

Übrigens: Am Flughafen Mallorca gibt es eine wichtige Änderung für Reisende. Auch in dem Dorf Barranc de Biniaraix auf der Baleareninsel gibt es eine Neuerung. Auswärtige dürfen hier nicht mehr mit dem Auto einfahren. Es lohnt sich ein Besuch in der Drachenhöhle auf Mallorca.