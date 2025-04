Warum Cala Ratjada auf Mallorca so beliebt ist

Cala Ratjada liegt im Nordosten von Mallorca und gehört mit seinen rund 6.500 Einwohnern zur Gemeinde Capdepera. Mit ca. 80 Kilometern Strecke und einer Fahrtzeit von über einer Stunde ist Cala Ratjada einer der weitentferntesten Orte von der Inselhauptstadt Palma, wo unter anderem die Kathedrale La Seu besichtigt werden kann. Urlauber und Touristen müssen aber gar nicht in andere Städte fahren, denn auch Cala Ratjada hat einiges zu bieten.

Diese Strände gibt es in Cala Ratjada

Am Strand liegen, die Sonne genießen und ab und zu ins Wasser gehen, gehört bei einem Mallorca-Urlaub einfach dazu. Kein Wunder, denn auf der größten der balearischen Inseln gibt es viele schöne Strände. In der direkten Umgebung von Cala Ratjada gibt es drei, die zum Baden einladen, aber unterschiedliche Besucher anziehen, wie Urlaubsguru berichtet:

Der rund 500 Meter lange Sandstrand Cala Agulla ist einer der größten und schönsten Strände rund um Cala Ratjada. Er ist durch die vielen Strandbars vor allem bei jungen Menschen beliebt. Dadurch kann es am Strand aber auch lauter werden, da die Partys dort gerne auch schon am Nachmittag beginnen. Bei einem Sprung ins Wasser ist Vorsicht geboten, denn vereinzelt befinden sich Felsen im Meer.

Wegen seiner sehr zentralen Lage etwas unterhalb von Cala Ratjada ist der Strand Cala Son Moll sehr beliebt. Vor allem in der Hochsaison reihen sich die Handtücher aneinander.

Für Urlauber, die es lieber etwas ruhiger mögen, lohnt sich die Badebucht Cala Gat. Sie ist ca. 80 Meter lang, aber 15 bis 20 Minuten zu Fuß von Cala Ratjada entfernt. Da der Fußweg einige Urlauber abschreckt, ist an diesem Strand meist weniger los.

Wanderung zum Leuchtturm Far de Capdepera

Urlauber, die keine Lust mehr auf in der Sonne liegen haben, können zum östlichsten Punkt von Mallorca wandern. Dort steht der Leuchtturm Far de Capdepera, der seit 1869 in Betrieb ist, wie mallorca-experte.net berichtet. Der 21 Meter hohe Leuchtturm sendet seit 1969 keinen Lichtkegel mehr aufs Wasser, sondern sendet seine Signale elektrisch Richtung Meer. Diese haben eine Reichweite von 21 Seemeilen, was umgerechnet rund 39 Kilometer sind. Zwar ist keine Besichtigung des Leuchtturms möglich, allerdings werden Urlauber nach rund 45 Minuten Fußweg mit einem tollen Panoramablick belohnt. Bei gutem Wetter ist es sogar möglich, die rund 30 Kilometer entfernte Nachbarinsel Menorca am Horizont zu erblicken.

Auch wenn zum Leuchtturm eine Straße führt, die mit dem Auto befahren werden kann, sollte man laut mallorca-experte.net darauf verzichten. Die Straße sei unbefestigt und sehr schmal, sodass es bei Gegenverkehr an manchen Stellen eng werden könne. Zudem seien die Parkplätze am Leuchtturm begrenzt.

Was die Villa March in Cala Ratjada so besonders macht

Die Villa March thront regelrecht über Cala Ratjada. Bereits vom Hafen ist das quadratisch angelegte Haus mit seinem Seitenturm zu erkennen. Es gehört der spanischen Familie March Servera, die das Haus in den 1910er-Jahren als Freizeitdomizil erbaut hat. Heute ist die Villa vor allem für ihre imposante Gartenanlage und die darin ausgestellten Skulpturen bekannt. Doch auch für Film und Fernsehen ist sie eine beliebte Kulisse. Nach Angaben auf der offiziellen Internetseite der Villa March sind folgende Filme dort gedreht worden:

Der Film "Frau aus Stroh" aus dem Jahr 1964 mit Sean Connery und Gina Lollobrigida spielt zum Teil in der Villa.

Im Jahr 1968 ist "Deadfall" mit Michael Caine in der Hauptrolle unter anderem in der Villa gedreht worden.

Szenen aus dem Film "The Hustle" mit Anne Hathaway und Reble Wilson sind im Jahr 2019 in der Villa aufgenommen worden.

Die Villa kann nur von Gruppen ab sechs Personen besichtigt werden. Dafür ist eine vorherige Reservierung notwendig, die auf der Internetseite der Villa March getätigt werden kann.

Party in Cala Ratjada: Feiern bis zum Morgengrauen

Es muss nicht immer der Ballermann sein, um auf Mallorca feiern zu gehen. Wenn in Cala Ratjada der Tag zur Nacht wird, strömen Menschen aller Altersgruppen durch die Straßen auf der Suche nach der perfekten Party. In verschiedenen Locations kann bis zum nächsten Morgen durchgetanzt werden:

Der Bierbrunnen ist bekannt für übergroße Getränke und günstige Preise. Wer keinen Schlager mag, ist dort an der falschen Stelle.

Das Bora-Bora ist eine Cocktailbar, die im hawaiianischen Stil eingerichtet ist.

Wer im größten Club Cala Ratjadas feiern gehen möchte, muss in das Physical gehen. Dort erwarten Partygäste unter anderem auch Lasershows.

Feiern über zwei Etagen ist im Keops möglich. Der Nachtclub liegt nur wenige Meter vom Physical entfernt.

Im Bolero finden sich Partygäste aller Altersklassen wieder.