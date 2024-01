Orte: Wo kann man die Mandelblüte auf Mallorca am besten sehen?

Die Mandelblüte zieht jährliche viele Touristen nach Mallorca. Doch wo sind die besten Orte, um die Mandelblüten zu bewundern?

Auf Mallorca blühen im Frühjahr sieben Millionen Mandelbäume in den Farben Rosa und Weiß. Sie sind verteilt auf der ganzen Insel und ein fester Bestandteil der mallorquinischen Kultur. Denn die Mandeln werden zum Beispiel zu Desserts oder Likören verarbeitet. Touristen kommen im Frühjahr vor allem wegen der unverwechselbaren Farbpracht nach Mallorca, die ein beliebtes Fotomotiv ist. Alle Informationen zu den gängigsten Routen und Orten gibt es hier.

So kann die Mandelblüte auf Mallorca am besten besichtigt werden

Touristen können in jeder Region Mallorcas Mandelbäume finden. So zum Beispiel auch in den flachen Gebieten an der Ostküste rund um Porto Cristo, wo die Mandelblüte meist als Erstes beginnt, wie der Reiseveranstalter Dertour schreibt. Dort können Urlauber neben den Mandelblüten auch die Drachenhöhle besichtigen. Urlauber kommen vor allem während Wandertouren hautnah an die Mandelblüten heran. Wer mehr Strecke zurücklegen möchte, findet aber auch mit dem Auto, dem Zug oder dem Fahrrad schöne Orte, um die Mandelblüte zu bestaunen.

Orte der Mandelblüte auf Mallorca: Von Palma nach Valldemossa

Eine beliebte Route, um die Mandelblüte zu besichtigen, führt von der Hauptstadt Palma mit ihrer Kathedrale La Seu nach Valldemossa in die Nähe des Tramuntana-Gebirges. Im Bergdorf Valldemossa stehen die Mandelbäume vor allem in der Ebene dicht an dicht. Vereinzelt stehen sie aber auch an den Hängen, wodurch der ganze Ort in Rosa und Weiß gekleidet ist. Urlaubsguru.de empfiehlt für den Hinweg die Straße Ma-1110 zu nehmen. Für den Weg zurück nach Palma eigne sich die Ma-1120, die durch den Ort Esportes führt.

Von Llucmajor nach Cala Pi: Die Mandelblüte mit dem Auto bestaunen

Llucmajor liegt ein wenig im Inneren der Insel. Von dort aus lässt es sich mit dem Auto gut nach Cala Pi an die Küste fahren. Auf dem Weg sehen Urlauber nach Angaben von Urlaubsguru.de nicht nur viele blühende Mandelbäume, sondern auch Schafe und schwarze Schweine, die auf den Wiesen dazwischen weiden. Die Wiesen werden von typisch mallorquinischen Trockenmauern abgetrennt und geben im Zusammenspiel mit den rosafarbenen und weißen Mandelblüten ein idyllisches Bild ab.

Weitere Strecken, um mit dem Auto die Mandelblüte zu erkunden, sind laut dem Reiseveranstalter Ab in den Urlaub folgende:

Von Ses Salines nach Santanyi im Südosten der Insel.

Von Santanyi über Cos Concos bis nach Felanitx .

Kann man auf Mallorca mit dem Zug Mandelblüten sehen?

Für Urlauber, die ein wenig Nostalgie verspüren möchten, empfiehlt Urlaubsguru.de von Palma mit dem Zug nach Sóller zu fahren. Der "Rote Blitz", wie die Schmalspurbahnstrecke heißt, besteht seit dem Jahr 1912 und wurde damals vor allem für den Transport von Orangen genutzt. Heute können Touristen bei der Fahrt die Mandelblüte besichtigen und sich von Palma direkt ins Tramuntana-Gebirge fahren lassen, wo im Winter auch Schnee fallen kann.

An welchen Orten die Mandelblüte auf Mallorca mit dem Fahrrad und zu Fuß gesehen werden kann

Urlauber, die lieber aktiv die Mandelblüte entdecken wollen, finden zu Fuß oder mit dem Fahrrad viele schöne Orte. Der Reiseveranstalter Ab in den Urlaub empfiehlt dafür folgende Strecken:

Für eine Fahrradtour ist die sogenannte "Ruta de Molins de Campos " geeignet, die im Osten der Insel entlangführt. Während der Fahrradtour kommen Urlauber nicht nur an blühenden Mandelbäumen vorbei, sondern auch an sechs Windmühlen.

" geeignet, die im Osten der Insel entlangführt. Während der Fahrradtour kommen Urlauber nicht nur an blühenden vorbei, sondern auch an sechs Windmühlen. Die Tour von Palma nach Andratx eignet sich sowohl für Fahrradfahrer als auch für Wandertouren.

nach Andratx eignet sich sowohl für Fahrradfahrer als auch für Wandertouren. Eine beliebte Wandertour beginnt im Berdorf Alaró und führt zum Castell d'Alaro. Die Wanderung dauert rund drei Stunden.

Der Reiseveranstalter Dertour empfiehlt außerdem, auf den 543 Meter hohen Klosterberg Randa zu wandern, der in der Mitte von Mallorca liegt. Von dort aus haben Urlauber einen guten Blick auf die Mandelbäume und können Panoramafotos schießen.