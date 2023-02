Wer war Mama Cax? Google Doogle zum Black History Month

Als Schwarze Frau und amputiertes Model war Mama Cax das Vorbild tausender Menschen weltweit. Google widmet ihr nun zu Ehren des Black History Month ein Doodle. Alles wichtige im Überblick.

Mama Cax brach mit den etablierten Schönheitsstandards und gab Menschen mit Behinderung eine Stimme. "Das heutige lebendige Doodle-Kunstwerk ist ein Spiegelbild ihres strahlenden Lebens", schreibt Google. Alles, was Sie über Mama Cax wissen müssen, lesen Sie hier.

Mama Cax: Mit 14 Jahren an Krebs erkrankt

Mama Cax wurde am 20. November 1989 in Brooklyn, New York, als Cacsmy Brutus geboren. Den größten Teil ihrer Kindheit verbrachte sie in Haiti. Mit nur 14 Jahren wurden bei ihr Lungen- und Knochenkrebs diagnostiziert. Die Prognose der Ärzte: noch drei Wochen. Sie gab nicht auf. Als sie 16 Jahre alt war, schlug eine Hüftoperation fehl - und die Ärztinnen und Ärzte entschieden, ihr rechtes Bein zu amputieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Ich kann mich noch genau an das erste Mal erinnern, als ich nach der Operation aufwachte", sagte Cax 2019 in einem Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtensender MSMBC. "Ich bin buchstäblich zusammengebrochen. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt habe ich mich ein paar Wochen lang geweigert, meinen Körper anzuschauen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Mama Cax: Prothese wurde Teil ihrer Persönlichkeit

Jahrelang versuchte Brutus ihr fehlendes Bein mit weiten Hosen oder Kleidern zu kaschieren, hatte Mühe eine Prothese zu finden, die zu ihrer Hautfarbe passte, und kämpfte mit Depressionen."Ich habe mich für mein Aussehen geschämt", sagte Cax in dem Interview weiter. "Ich wollte nicht, dass jemand erfährt, dass ich eine Beinprothese habe, denn irgendwann würde die Frage 'Was ist passiert?' aufkommen."

Sie kam aufs College, nannte sich nur noch "Mama Cax" - und entwickelte ein neues Selbstbewusstsein. Die Kleider wurden kürzer, die Prothese sichtbarer. "Als ich mich entschied, meine Prothese zu zeigen und sie zu einem Teil meiner Persönlichkeit zu machen und dafür zu sorgen, dass sie, egal wie ich sie anziehe, meine Persönlichkeit widerspiegelt, wurde mir klar, dass sich auch mein Umgang mit anderen Menschen verändert hat", so Cax weiter in dem Interview.

Mama Cax wurde zum Symbolbild der Body-Positivity-Bewegung

Mama Cax lernte, sich durch ihre Mode auszudrücken und ihre Prothese mit Stolz zu tragen. In einer Zeit, in die Body-Positivity-Bewegung größer wurde, bemerkte sie, dass Schwarze Frauen und Frauen mit Behinderung auf Social Media unterrepräsentiert waren. Also fing sie selbst an, Beiträge zu posten und sprach ihre über Unsicherheiten und Inklusion in der Modewelt. Als amputiertes Model wurde Mama Cax das Gesicht ihrer Body-Positivity-Bewegung - und inspirierte damit tausende Menschen weltweit.

2017 gelang ihr der Durchbruch als Model, ein Jahr später landete sie auf dem Cover der Teen Vogue. Im darauffolgenden Jahr lief sie sowohl auf der New York Fashionweek im Frühjahr als auch im Herst. Im Dezember 2019 starb Mama Cax an einer medizinischen Komplikation im Alter von 30 Jahren.

Was ist der Black History Month?

Der Black History Month gilt als eine Zeit, die der Kultur, den Errungenschaften und den Stimmen Schwarzer Menschen gewidmet ist. Es geht darum, diese anzuerkennen und zu feiern und auch ihren Beitrag zur Geschichte und Gesellschaft aufzeigen soll. Der Black History Month findet 2023 vom 1. Februar bis zum 1. März statt.