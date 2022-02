Paul Bishop erhält nach elf Jahren seine dritten Zähne zurück

2011 fährt ein Brite mit Freunden in den Urlaub nach Spanien. Nach einer Zechtour ist sein Gebiss weg. Elf Jahre später wird ein Päckchen nach Hause geliefert.

Dies ist, so viel Ehrlichkeit muss sein, eine etwas unappetitliche Geschichte. Aber zugleich so rührend und im Sinne der Völkerverständigung, dass sie erzählt werden muss.

2011 urlaubte der Brite Paul Bishop im Beisein einer illustren Gesellschaft aus seinem heimischen Club an der spanischen Costa Blanca. Eines Tages ging es gar heiter zu, oder wie Bishop es heute ausdrückt: „Es war ein Sauftag mit den Kumpels.“ Der so ergiebig war, dass irgendwann sein Magen rebellierte, Mülleimer – zack. Und hoppla – die dritten Zähne gleich hinterher.

Das fiel dem Herrn erst gar nicht auf, den Kumpels aber sehr wohl. Unwiederbringlich verloren, so schien es, war das Gebiss trotzdem. Entsprechend zahnlos verlief der Rest des Urlaubs. Zuhause in Stalybridge bei Manchester gab es für 600 Pfund neues Kauwerkzeug und das Leben musste weitergehen.

Die Spanier bemühten für Paul Bishop sogar eine DNA-Datenbank

Diese Woche erhielt Paul Bishop, nun 63, ein Päckchen aus Spanien. Darin: ein vorbildlich gereinigtes Gebiss. Sein Gebiss. „In perfektem Zustand.“ Nach elf Jahren. Ein Hoch auf die Spanier.

In dieser durchsichtigen Plastiktüte kam die Zahnprothese an. Foto: Paul Bishop, dpa

In einem beigefügten Brief, den die Zeitung Manchester Evening News veröffentlichte, hieß es, Bishop sei anhand eines Treffers in einer DNA-Datenbank identifiziert worden, für die er sich vor Jahren freiwillig registriert hatte. Mit Hilfe des Kulturinstituts British Council sei er ausfindig gemacht worden – obwohl er seit 2011 drei Mal umgezogen war. Ach ja, in dem Brief stand noch ein lieb gemeinter Rat: Er möge beim nächsten Mal doch vorsichtiger sein.

Übrigens will Bishop nun die Zähne in seinem Clubhaus ausstellen und sich bei den Findern bedanken. Biss zum nächsten Spanien-Urlaub.