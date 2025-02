Mangelerscheinungen bei Diabetes: Fast die Hälfte aller Diabetiker ist betroffen

Diabetes ist in Deutschland fast schon eine Volkskrankheit. Medizinisch korrekt heißt sie diabetes mellitus. Etwa zehn Prozent der Erwachsenen haben laut Bundesgesundheitsministerium (BGM) ärztlich diagnostiziert Diabetes. Dabei unterscheidet sich Diabetes in Typ 1 und Typ 2. Diabetes Typ 2 eine Stoffwechselkrankheit, bei der eine ausgewogene Ernährung besonders wichtig ist und wichtige Nährstoffe nicht fehlen dürfen. Eine aktuelle Studie deutet nun darauf hin, dass ein aufgefüllter Haushalt an Vitaminen und Mineralstoffen besonders für Menschen mit Diabetes wichtig sein könnten.

Übrigens: Diabetes kann ohne Behandlung Lebenszeit kosten.

Diabetes: Welche Mangelerscheinung haben fast die Hälfte aller Diabetiker?

Trotz ausgewogener Mischkost kann es zu einem Mangel an bestimmten Nährstoffen kommen, wobei eine Supplementierung mit Vitaminen und Mineralstoffe für Diabetiker helfen könne. Eine Metastudie, die im Fachjournal „BMJ Nutrition Prevention & Health“ veröffentlicht wurde, untersuchte demnach insgesamt 132 Studien mit über 50.000 Probanden aus den Jahren 1998 bis 2023.

Einen Mangel an wichtigen Mineralstoffen und Vitaminen hätten weltweit 45 Prozent der Menschen mit Typ-2-Diabetes. Frauen seien dabei häufiger betroffen als Männer. Die Forscher der IIHMR University in Jaipur (Indien) zeigten auf, dass Frauen häufiger betroffen waren als Männer – fast jede zweite Frau wies demnach einen Nährstoffmangel auf. Kritisch war laut den Forschenden besonders der Vitamin-D-Mangel bei circa 60 Prozent der Menschen mit Diabetes.

Doch nicht nur Vitamin D ist ein Problem, sondern auch Mikronährstoffe. Darunter fanden die Forschenden einen hohen Mangel an Magnesium (42 Prozent der Diabetes-Betroffenen) und Eisen (28 Prozent der Diabetes-Betroffenen).

Wichtig für den Hintergrund: Die Studie wurde vom US-Pharmakonzern Abbott Nutrition in Auftrag gegeben. Problematisch ist, dass die Auftraggeber von Studien damit oftmals eigene Ziele verfolgen, wie zum Beispiel den Verkauf eigener Produkte. Trotzdem kann es für Menschen mit Typ-2-Diabetes sinnvoll sein, ihren Nährstoffstatus überprüfen zu lassen und gegebenenfalls Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen – in Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt.

Übrigens: Zwischen Männern und Frauen gibt es nur wenige Unterschiede in den Symptomen bei Diabetes.