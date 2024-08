27-Jähriger am Frankfurter Bahnhof wohl mit Kopfschüssen ermordet

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann am Frankfurter Bahnhof vor einem Gleis erschossen. Nach den tödlichen Schüssen am Frankfurter Hauptbahnhof geht die Staatsanwaltschaft von einem Mord durch Kopfschüsse aus. „Wir haben beantragt, gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes zu erlassen“, sagte der Sprecher der Behörde, Dominik Mies.

Wie die Polizei gegenüber dem hr am Mittwochmorgen mitteilte, seien mehrere Schüsse gefallen und das Opfer sei sofort tot gewesen. Der Täter soll ihm mehrmals aus kurzer Distanz in den Kopf geschossen haben. Der Verdächtige wollte fliehen, wurde aber wenige Meter entfernt von Bundespolizisten festgenommen. Am Mittwoch soll der 54-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mann am Frankfurter Bahnhof erschossen – Hintergründe unklar

Ob sich die beiden kannten, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte Mies. „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang, deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir zur Motivlage und der Beziehung zwischen Tatverdächtigem und Opfer noch nichts sagen können.“ Konkret soll sich der 54-Jährige laut der Ermittlungsbehörde um kurz nach 21 Uhr in Höhe von Gleis 9 auf das spätere Opfer zubewegt und ihn von hinten in den Kopf geschossen haben. Nachdem der 27-Jährige zu Boden gegangen sei, solle der Tatverdächtige noch zweimal in den Kopf des Opfers geschossen haben, bevor er die Flucht ergriffen habe, sagte Mies.

Dank des beherzten und professionellen Einschreitens der Bundespolizei sei der Tatverdächtige noch unweit des Tatorts festgenommen worden, hieß es. Die Beamten hätten verhindert, dass der Mann einen Zug besteigen und flüchten konnte. Der Tatverdächtige ist laut Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg gemeldet. Das Opfer habe keine Meldeanschrift gehabt.

Frankfurter Hauptbahnhof war komplett gesperrt

Nach dem Vorfall war der Frankfurter Bahnhof am Dienstagabend für etwa 25 Minuten komplett abgeriegelt. Bis in die Nacht hinein blieben die Gleise 7 bis 11 wegen der Sicherung von Spuren gesperrt. Rund um das Gebäude standen Polizeifahrzeuge, darin und an den Eingängen hielten sich schwer bewaffnete Polizisten auf. Gegen 4.30 Uhr war der Einsatz beendet und auch der Bereich um den Tatort wurde wieder freigegeben.