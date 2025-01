Einsatz in Bruchsal: Mann stirbt nach Schuss aus Polizei-Waffe

In der Stadt Bruchsal in Baden-Württemberg hat es am Montagmorgen einen Polizeieinsatz gegeben, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Ein 48-Jähriger starb durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe, teilt die Behörde mit.

48-Jähriger aus Bruchsal greift Polizei mit Fleischerbeil an

Die Polizei war am Morgen am Wohnort des Mannes, da dieser in eine psychiatrische Klinik gebracht werden sollte. Dazu lag ein Unterbringungsbeschlusses des Amtsgerichts Karlsruhe vor. Zunächst reagierte der 48-Jährige nicht auf das Klingeln und Klopfen der Beamten, heißt es im Bericht der Polizei. Als die Beamten die Wohnungstüre von außen öffneten, griff der Mann diese an. Dabei war er mit einem Messer und einem Fleischerbeil bewaffnet.

Sowohl ein Polizeihund als auch eine Schusswaffe wurde gegen den Mann eingesetzt. Der 48-Jährige wurde von einem Schuss getroffen und tödlich verletzt. Es behandelten ihn Rettungskräfte, die bereits zur Stelle waren. Jedoch verstarb der Mann noch am Einsatzort.

Aufregung in Bruchsal: Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Laut Medienberichten soll ein Spezialeinsatzkommando in Bruchsal zugange gewesen sein. Demnach sei die Aufregung dort groß gewesen. Es wird berichtet, dass nach Angaben eines Nachbarn mindestens vier Rettungs- und Notarzt-Wagen, dazu zig Polizeistreifen und Zivilfahrzeuge, vor Ort gewesen sein sollen.