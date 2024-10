Mann fährt mit gestohlenem Reinigungsfahrzeug durch Innenstadt

Als der Mitarbeiter der Stadt sein Fahrzeug abstellte, nutzte der 29-Jährige die Gunst der Stunde. Wie die Polizei München mitteilte, stieg der Mann am frühen Montagmorgen in das Straßenreinigungsfahrzeug der Stadt München und unternahm damit eine Spritztour auf dem Marienplatz und dem Karlsplatz. Der dazugehörige Stadtmitarbeiter, der ganz in der Nähe war, habe sich daraufhin vor den Wagen gestellt, um den unberechtigten Fahrer aufzuhalten.

Doch anstatt aufzuhalten, fuhr dieser weiter auf den Arbeiter zu, weshalb dieser sich mit einem Sprung zur Seite retten musste. Erst die Polizei schaffte es, den 29-Jährigen mit dem Reinigungsfahrzeug in der Sonnenstraße zu stoppen. Wie ein Polizeisprecher sagte, entschieden sich die Beamten dazu, das Fahrzeug in ihr Auto prallen zu lassen. Beide Gefährte waren daraufhin nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Fahrer wird beim Zusammenstoß mit Polizeiauto leicht verletzt

Der 29-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst behandelte den Mann auf der Polizeiinspektion. Anschließend wurde er aufgrund seines Zustands in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die Polizei ermittelt gegen den 29-Jährigen. (mit dpa)