Zeugensuche nach Fahrradunfall - Opfer ohne Erinnerung

Schwer verletzt worden ist ein Fahrradfahrer bei einem Sturz auf den Kopf in der Offenbacher Innenstadt. Wie es zu dem Unfall kam, daran kann sich der 74-Jährige aber nicht mehr erinnern - daher sucht die Polizei nun Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, wie die Beamten mitteilten.

Der Mann stürzte am Dienstag vergangener Woche in der Innenstadt in der Nähe des Wilhelmsplatzes, wie die Polizei mitteilte. Der Senior war mit einem blauen Pedelec unterwegs. Er wurde so schwer verletzt, dass er kurzzeitig intensivmedizinisch behandelt werden musste. Bislang habe er keine Erinnerung an den Unfall, hieß es.