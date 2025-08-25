Icon Menü
Mann schwer verletzt: Zeugensuche nach Fahrradunfall - Opfer ohne Erinnerung

Ein 74 Jahre alter Mann stürzt schwer auf den Kopf, er ist mit seinem Pedelec unterwegs. Was genau passiert ist, weiß er jedoch nicht mehr. Nun bittet die Polizei um Hinweise.
Von dpa
    Das Unfallopfer kann sich nicht erinnern, die Offenbacher Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
    Das Unfallopfer kann sich nicht erinnern, die Offenbacher Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Schwer verletzt worden ist ein Fahrradfahrer bei einem Sturz auf den Kopf in der Offenbacher Innenstadt. Wie es zu dem Unfall kam, daran kann sich der 74-Jährige aber nicht mehr erinnern - daher sucht die Polizei nun Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, wie die Beamten mitteilten.

    Der Mann stürzte am Dienstag vergangener Woche in der Innenstadt in der Nähe des Wilhelmsplatzes, wie die Polizei mitteilte. Der Senior war mit einem blauen Pedelec unterwegs. Er wurde so schwer verletzt, dass er kurzzeitig intensivmedizinisch behandelt werden musste. Bislang habe er keine Erinnerung an den Unfall, hieß es.

