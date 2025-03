Was wir über den mutmaßlichen Täter von Mannheim wissen

Es ist kurz nach Mittag am Rosenmontag, als ein durch die Innenstadt rasendes Auto den Faschingstag vom fröhlichen zum traurigen macht: In seinem schwarzen Ford Fiesta überfährt ein Mann mehrere Menschen, verletzt viele von ihnen schwer, zwei erliegen ihren Verletzungen. Ein 50-jähriger Taxifahrer, der vor einigen Jahren aus Pakistan eingewandert ist, wird zum Held, verfolgt den Täter mit seinem Fahrzeug und stellt ihn in einer Sackgasse. Die Flucht des Amokfahrers geht zu Fuß weiter, wo ihn die Polizei bald aufgreift und wenig später Entwarnung geben kann. Denn die Anhaltspunkte deuten schnell darauf hin: Das war die Tat eines Einzelnen.

So teilt die Polizei am Nachmittag mit, dass es keine Hinweise auf weitere Täter gebe. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Deutschen, von einem extremistischen Motiv geht die Polizei einer Pressemitteilung zufolge nicht aus. Der Mann komme aus Rheinland-Pfalz, übereinstimmenden Medienberichten unter Berufung auf Polizeiinformationen zufolge habe er zudem keinen Migrationshintergrund. Der Polizei war er durch vorausgegangene Delikte bereits bekannt, er soll zudem vorbestraft sein.

Der Täter von Mannheim: Kein Migrationshintergrund, psychisch erkrankt

Der leitende Oberstaatsanwalt Romeo Schüßler sprach bei einer Pressekonferenz von „konkreten Anhaltspunkten auf eine psychische Erkrankung“. Im August habe er sich selbst anzünden und in eine psychiatrische Einrichtung einweisen wollen, seine jüngste Tat war ein Hassrede-Delikt, für das er 2018 zu einer Geldstrafe verurteilt worden war; Grund war ein rechtswidriger Facebook-Kommentar. Nach einer Verurteilung wegen Körperverletzung verbüßte er vor einigen Jahren eine Haftstrafe.

Bei seiner Tat, für die es zuvor keine Anhaltspunkte gegeben habe, soll der Rheinland-Pfälzer aus dem benachbarten Ludwigshafen gezielt Opfer in der Mannheimer Einkaufsstraße Planken angesteuert haben. Bei seiner Festnahme habe er sich mit einer Schreckschusspistole in den Mund geschossen. Er musste anschließend ins Krankenhaus, lag im Schockraum, wurde bewacht und ist den Informationen zufolge jetzt aus der Klinik entlassen worden. Von der Vernehmung erhofft sich die Polizei Erkenntnisse über Motiv und Hintergründe der Tat.

Nun laufen Ermittlungen gegen ihn wegen zweifachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes. Am Dienstag soll er vernommen werden, nachdem er inzwischen nicht mehr in der Klinik, sondern in Polizeigewahrsam sei. „Wir werden ihn heute vernehmen“, sagte der Chef des Landeskriminalamtes, Andreas Stenger. Bei den Todesopfern handelt es sich um eine 83-jährige Frau und einen 54-jährigen Mann. (mit dpa)