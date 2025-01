Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Auto und Fußgänger

Zwei Menschen sind bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger in Mannheim verletzt worden. Einem Polizeisprecher nach wurde die Fahrerin des Autos leicht und der Fußgänger schwer verletzt. Die Frau sei mit dem Auto am Nachmittag von der Straße abgekommen, genauere Details zum Unfallhergang nannte der Sprecher nicht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Derzeit sei noch ein Gutachter vor Ort und die Schienenstraße in die betroffene Richtung gesperrt.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mannheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis