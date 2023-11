Manuela Wisbeck bei "Promi Big Brother" 2023: Sie hat ein eigenes Gewürz

Manuela Wisbeck ist Kandidatin von "Promi Big Brother" 2023. Hier finden Sie Manuela Wisbeck im Porträt, Infos rund um ihr Alter und ihre Karriere.

Als Reality-TV-Neuling ist Manuela Wisbeck nicht allein. Auch andere Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2023 sind zum ersten Mal in einer Reality-Sendung mit dabei. In einem Presseinterview verspricht sie der Sendung viel Spaß und Unterhaltung mitzubringen. Zum Start der Show zog Wisbeck gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern am Samstag in den TV-Container. Die Schauspielerin ist auf alles vorbereitet - sie teilt in einem Interview mit Sat.1 mit, dass sie die Dinge nehmen werde wie sie kommen und das Beste daraus mache. Eine Alptraumvorstellung habe sie deswegen nicht.

Doch wer genau ist Manuela Wisbeck? Und wie ist ihre Karriere bis jetzt gelaufen? Wir verraten es Ihnen und stellen Manuela Wisbeck im Porträt näher vor.

Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2023: Manuela Wisbeck im Porträt

Ehrlich und direkt sein, das kann Manuela ohne dabei böse zu werden. Sie sieht die Sendung als eine Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und Spaß zu haben, wie sie im Sat.1-Interview verrät. Sie möchte sich von ihrer ehemaligen Rolle Frauke Prinz von "Notruf Hafenkante" entfernen und den Zuschauern sich selbst vorstellen. Auf Luxus kann sie hierbei gerne verzichten, da sie sowieso einfache Verhältnisse aus ihrem eigenen Leben kennt. Sie hat keine WG-Erfahrung und fragt sich schon, wie sie mit ihrem leichten Schlaf mit so vielen Leuten zusammenleben kann, ohne dabei durch schnarchende Kandidaten aufgeweckt zu werden.

Hier finden Sie einen Steckbrief zu Manuela Wisbeck:

Name: Manuela Wisbeck

Alter : 40

: 40 Geburtsdatum : 06.06.1983

: 06.06.1983 Geburtsort : Stralsund , Mecklenburg-Vorpommern

: , Wohnort: Berlin , Brandenburg

, Beruf : Schauspielerin

: Schauspielerin Größe: 1,70m

1,70m Instagram: @manuelawisbeck

Mit dem Reality-TV hat Manuela Wisbeck zwar bisher noch keine Erfahrung, das heißt aber nicht, dass die 40-Jährige nicht schon mehrfach in verschiedenen TV-Sendungen zu sehen war. Neben einem Sieg bei "Promi Shopping Queen" kann Wisbeck auf eine Teilnahme bei "Die Küchenschlacht" zurückblicken. Ihre Liebe zum Kochen beschränkt sich allerdings nicht auf die TV-Bildschirme: Sie hat bereits ein eigenes Gewürz auf den Markt gebracht.

"Promi Big Brother"-Kandidatin Manuela Wisbeck: Vom TV ins Kino

Schon als Kind wusste Manuela, dass sie auf die Bühne wollte. Nach dem Abschluss der Realschule begann Manuela eine Ausbildung als Schauspielerin und zog nach Berlin. Dort begann sie ihre Karriere als Gast in Shows wie "Siebenstein" und "Alarm für Cobra 11". In "Doctor’s Diary" entfaltete sie ihr Talent für die Comedy und durch Engagements bei "Zack! - Comedy nach Maß" und ihre feste Rolle in "Böse Mädchen" bestätigten ihr Comedy-Talent. Sie erlangte als Schauspielerin durch Serien wie "Notruf Hafenkante" und "Böse Mädchen" Bekanntheit und wagte sich 2013 auch aufs Tanzparkett.

Sie nahm nämlich an der sechsten Staffel von "Let's Dance" teil, wo sie an der Seite von Profitänzer Massimo für sechs Folgen die Hüfte schwang. Am Ende schaffte es das Duo auf den fünften Platz. Die Schauspielerin hat auch auf der großen Leinwand Fuß gefasst und war in Filmen wie "Die Friseuse", der Verfilmung von Tommy Jauds "Resturlaub" und Matthias Schweighöfers "Schlussmacher" zu sehen. Ihr Auftritt bei "Promi Big Brother" 2023 ist im November 2023 im Free-TV auf Sat.1 zu sehen. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin jobbt Manuela übrigens auch auf einem Bauernhof.