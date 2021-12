Explosion und Brand in Marburger Tapetenfabrik

In der Marburger Tapetenfabrik hat es eine Explosion gegeben. Nach ersten Informationen war ein Kessel explodiert. Mindestens ein Mensch wurde verletzt. Ein Fabrikgebäude brennt.

Am Donnerstagabend hat es in der Marburger Tapetenfabrik eine Explosion gegeben. Mindestens ein Mensch wurde dabei verletzt. Ein Fabrikgebäude steht im Vollbrand, die Flammen drohen auf weitere Gebäude überzugreifen.

Eine laute Explosion schreckte gegen 20.15 Uhr die Menschen in Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) auf. Nach Angaben der Feuerwehr explodierte dort ein Kessel in einem Gebäude der Marburger Tapetenfabrik, in dem Abgase gereinigt werden.

Explosion: Mindestens eine Person verletzt

Die Polizei berichtete am Abend von einer verletzten Person, die in der Fabrik wae. Alle anderen Anwesenden hätten sich ins Freie retten können, ohne sich zu verletzen. Über die genaue Zahl der verletzten Personen wurden im Laufe des Abends unterschiedliche Aussagen gemacht. Die Feuerwehr hatte auf Anfrage des hr zunächst von drei Verletzten gesprochen, andere Quellen nannten zwei Verletzte. Auch zur Ursache der Explosion ist nichts Näheres bekannt.

Das betroffene Gebäude steht derzeit im Vollbrand, zahlreiche Feuerwehren aus dem Landkreis sind im Einsatz. Die Flammen waren am späten Abend aus weiter Entfernung zu sehen, der Knall der Explosion soll kilometerweit zu hören gewesen sein. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Video: dpa

