Marie Brand und der entsorgte Mann im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 18.5.22 den Film "Marie Brand und der entsorgte Mann". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für Freunde von spannender Unterhaltung: Das ZDF strahlt im Mai "Marie Brand und der entsorgte Mann" aus. Wir haben für Sie alle relevanten Informationen zur Episode zusammengetragen. Zum Beispiel erfahren Sie in diesem Text, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Marie Brand und der entsorgte Mann" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Marie Brand und der entsorgte Mann" ist am Mittwoch, 18. Mai 2022, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund anderthalb Stunden an und ist auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Marie Brand und der entsorgte Mann"

Schrecklicher Fund in gruseliger Umgebung: Lutz Köhm wird auf dem Grundstück des heruntergekommenen Entsorgungsbetriebs von Kai Milas gefunden. Der leblose Körper des Experten für die Entsorgung von Bauschutt ist in Plastikfolie gepackt. Schnell finden die Ermittlerinnen und Ermittler heraus, dass Milas und Köhm in Feindschaft verbunden waren. Ist der Fall also schnell gelöst, handelt es sich um das blutige Ende einer aus den Fugen geratenen Geschäftsbeziehung? Ebenfalls unter die Lupe nehmen die Kommissare auch Jasmin Schulte. Sie war die Lebensgefährtin des Opfers, war aber kurz vor dessen Ableben in Streit geraten mit Köhm.

Marie Brand und Jürgen Simmel finden heraus, dass Köhm ein dunkles Kapitel in seinem Leben hinter sich hat: Bis vor einem Jahr arbeitete er auf dem Recyclinghof Schottbusch. Infolge eines Unfalls, den Köhm zu verantworten hatte, wurde ein Mann schwer verletzt. Köhm verlor daraufhin seinen Job, wurde aber mit einer auffallend hohen Abfindung bedacht. Wieso hat Patrick Schottbus dem Ex-Angestellten den Abschied so vergoldet? Hängt das etwa damit zusammen, dass das damalige Opfer heimlich nach illegalen Machenschaften auf dem Hof gesucht hatte?

Mit Fortdauer der Ermittlungen wird immer klarer: Die beiden Fälle sind eng miteinander verwoben.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Marie Brand und der entsorgte Mann" im Cast

Marie Brand - Mariele Millowitsch

- Jürgen Simmel - Hinnerk Schönemann

- Dr. Gustav Engler - Thomas Heinze

- Jasmin Schulte - Ceci Chuh

- Ceci Chuh Juna Becker - Ricarda Seifried

- Leslie Hollmann - Vidina Popov

- Vidina Popov Monika Schottbusch - Tanja Schleiff

- Patrick Schottbusch - Joachim Raaf

- Kai Milas - Emanuel Fellmer

Konstantin Stark - Lenn Kudrjawizki

- Annika Schön - Laura Louisa Garde

- Laura Louisa Garde Simon Weiland - Christoph Bertram

Marcel Vogel - Carsten Caniglia

Anton Baumer - Björn Jung

Ali Halabi - Mo Ahmadi

"Marie Brand und der entsorgte Mann" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Marie Brand und der entsorgte Mann" auf jeden Fall sehen, der Mittwoch ist aber schon anderweitig verbucht? Kein Problem: Sie finden die Folge auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)