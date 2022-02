"Marie Brand und der überwundene Tod" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute den Krimi "Marie Brand und der überwundene Tod". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimizeit im Februar: Das ZDF bringt "Marie Brand und der überwundene Tod" ins deutsche Fernsehen. Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, auf welche Darsteller Sie sich einstellen können, welche Handlung Sie erwartet und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Marie Brand und der überwundene Tod" am 2.2.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Marie Brand und der überwundene Tod" läuft am Mittwoch, 2. Februar 2022, im ZDF. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden Hochspannung freuen. Sie haben am Mittwoch schon etwas anderes vor? Macht nichts: Der Film steht auch als kostenloser Stream in der Mediathek.

Handlung: Darum geht es heute im ZDF-Film "Marie Brand und der überwundene Tod"

Es ist ein mysteriöser Fall, den es für Marie Brand dieses Mal aufzuklären gilt: Raimund Weirath, angesehener Anästhesist, wird tot aufgefunden - in der Racherecke des Krankenhauses. An seinem Körper finden die Ermittler Spuren, die auf eine vorangegangene Schlägerei hindeuten. Doch für eine solche gibt es keinerlei weitere Hinweise, geschweige denn Zeugen.

Bei ihren Ermittlungen begegnet Marie Brand einem alten Bekannten: Florian Groth. Er gilt als potenzieller Nachfolger von Weirath - und hatte in der Vergangenheit eine Affäre mit Brand. Er erzählt den Expertinnen und Experten von einer heiklen Herausforderung, der sich Weirath vor seinem Tod eigentlich habe stellen müssen: Er sollte den Eltern von Jessica Krämer mitteilen, dass ihre Tochter nicht mehr aus dem Koma erwachen würde. Eine der Begleitaufgaben wäre es für Weirath gewesen, den Ex-Boxer Joe Krämer um die Freigabe für eine Organspende zu bitten.

Immer mehr wird klar, dass der Mord an Weirath etwas mit dem Fall Jessica zu tun haben könnte. Nur was?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Marie Brand und der überwundene Tod" mit im Cast

Marie Brand - Mariele Millowitsch

- Jürgen Simmel - Hinnerk Schönemann

- Sybille Krämer - Alexandra Finder

- Joe Krämer - Stipe Erceg

- Petra Fassbender - Dagmar Leesch

- Stefan Fassbender - Martin Skoda

- Mathilda Fassbender - Paraschiva Dragus

- Paraschiva Dragus Schwester Hilli - Henriette Richter-Röhl

Dr. Florian Groth - Stephan Bissmeier

- Dr. Breitvogel - Rosa Enskat

Alex Daus - Lieke Hoppe

- Lieke Hoppe Schwester Cordula - Margaux Tiltmann

Gerda Hahn - Margit Laue

- Margit Laue Rudlé - Benjamin Höppner

Yilmaz - Paul Jumin Hoffmann

Hoffmann Burak - Aslan Aslan

Fabia - Dunja Dogmani

"Marie Brand und der überwundene Tod" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Marie Brand und der überwundene Tod" interessiert Sie, der Mittwochabend ist aber unpassend? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach im Internet an: als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

