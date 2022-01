"Marie Brand und die Liebe zu viert" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute, am 19.1.22, den Film "Marie Brand und die Liebe zu viert". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Kriminell spannende Zeiten zum Jahresbeginn: Das ZDF bringt "Marie Brand und die Liebe zu viert" ins deutsche Fernsehen. Sie suchen nach Infos? Dann sind Sie an dieser Stelle goldrichtig. Wir sagen Ihnen, wann genau der TV-Termin ist, auf welche Darsteller Sie sich freuen können und welche Handlung Sie erwartet. Außerdem erfahren Sie, ob "Marie Brand und die Liebe zu viert" auch als kostenloser Stream in der Mediathek zur Verfügung steht.

TV-Termin: "Marie Brand und die Liebe zu viert" am 19.1.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Marie Brand und die Liebe zu viert" ist heute, am Mittwoch, 19. Januar 2022, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von anderthalb Stunden. Sie haben am Mittwochabend schon eine Verabredung? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach auch als kostenlosen Stream in die ZDF-Mediathek an.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Marie Brand und die Liebe zu viert"

Es ist ein wildes Leben, das Catering-Koch Silvio Meinert führt. Im Job ist er ständig unter Strom, privat genießt er eine Dreiecksbeziehung mit Ärztin Laura und Geschäftsmann Andi. Mit der besonderes Lebenssituation scheinen alle gut zurechtzukommen, auch Lauras Sohn Greg. Er ist froh, gleich zwei Väter zu haben. Und auch die wechselnd hinzu kommenden Partner können die Harmonie offensichtlich kaum gefährden.

Video: AFP

Umso größer der Schock, als Silvio eines Tages tot aufgefunden wird. Seine Leiche liegt in einem Kölner Parkbrunnen. Marie Brand und Jürgen Simmel starten ihre Ermittlungen. Letzterer glaubt den Beteuerungen aus dem privaten Umfeld des Kochs nicht, dass die besondere Liebesbeziehung ganz ohne Eifersüchteleien funktioniert haben soll. Schließlich findet Marie raus, dass das Idyll mit dem Einzug von Silvios neuer Flamme Malve tatsächlich Schrammen bekommen hat.

War der Mord an Silvio doch eine Eifersuchtstat? Oder gibt es Hinweise aus dem beruflichen Umfeld des Kochs? Die Ermittler müssen sich beeilen, denn die eine oder der andere Beteiligte kommt mit seinem Leben seit der Tat so gar nicht mehr zurecht.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Marie Brand und die Liebe zu viert" im Cast

Marie Brand - Mariele Millowitsch

- Jürgen Simmel - Hinnerk Schönemann

- Andi Dietrich - Marcus Mittermeier

- Laura Waaser - Idil Üner

Malve Lindow - Sophie Lutz

- Sophie Lutz Fritzi Lindow - Emilie Neumeister

Greg Waaser - Lukas Hupfeld

Bert Stolz - Jan Messutat

- Jan Messutat Konstantin Stark - Manuel Rubey

Stephanie Kluge - Claudia Kottal

- Claudia Kottal Silvio Meinert - Johannes Suhm

- Jan Lindow - Makke Schneider

"Marie Brand und die Liebe zu viert" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Der Krimi "Marie Brand und die Liebe zu viert" hat Ihr Interesse geweckt, der Mittwoch passt aber nicht? Kein Problem: Den Film finden Sie auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)