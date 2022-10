"Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft" im ZDF: TV-Termin, Handlung und Wiederholung

Im Oktober lief "Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft" im ZDF. Hier haben wir einen Überblick rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung für Sie.

Die Heimatfilm-Reihe "Marie fängt Feuer" geht bereits in ihre 7. Runde. Insgesamt vier neue Folgen gibt es ab Oktober wieder im ZDF zu sehen. Für die neue Staffel hat der öffentlich-rechtliche Sender sogar einen neuen Sendeplatz freigeräumt: Statt am Sonntagabend gibt es "Marie fängt Feuer" nun immer donnerstags zur Primetime, um 20.15 Uhr zu sehen. Der Sender begründet den Wechsel des Sendeplatzes mit der steigenden Dramaturgie der Serie. In Staffel 7 wird Marie Feuerwehrkommandantin, was wiederum mit einer menge neuer Abenteuer und Einsätze verbunden ist.

Sie sind neugierig geworden und möchten wissen, wann der TV-Termin für "Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft" angesetzt war? Gibt es eine Wiederholung? In diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle wichtigen Infos, die Sie zur Übertragung im TV und Stream wissen müssen. Zusätzlich verraten wir Ihnen die Handlung und die Darsteller von "Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft".

Das ist der TV-Termin von "Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft" im ZDF

"Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft" lief am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022 um 20.15 Uhr im ZDF. Die restlichen drei Folgen von Staffel 7 wird es in den darauffolgenden Wochen jeweils am Donnerstagsabend zur besten Sendezeit und ebenfalls im ZDF zu sehen geben.

Darsteller bei "Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft": Das sind die Schauspieler in der Besetzung

Hier haben wir eine Liste an Schauspielern zusammengestellt, welche im Cast von "Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft" mitwirken:

Rolle Schauspieler Marie Reiter Christine Eixenberger Stefan Weingartner Stefan Murr Irene Reiter Saskia Vester Ernst Reiter Wolfgang Fierek Gottfried Schuster Heikko Deutschmann Simone Schuster Muriel Baumeister Tamara Berger Lo Rivera Angie Schwarz Sylta Fee Wegmann Rita Leitner Nicole Gerdon Gerhard Tenner Ferdinand Dörfler Ludwig Wolfgang Maria Bauer Max Reiter Moritz Regenauer Kirsten Soraya Bouabsa Jakob Grießbauer Jürgen Tonkel Mark Gruber David Zimmerschied Berat Demir Timur Isik Jakob Valentin Thatenhorst Julian Bayer Julius Dombrink Martha Vera Lippisch Trude Doris Buchrucker Sieglinde Veronika Faber Kellnerin Antonia Lunemann

Um was dreht sich die Handlung bei "Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft"?

Gottfried und Simone Schuster sind gute Freunde von Maries Eltern. Die beiden haben ein Pflegekind, das sich sichtlich wohl bei Gottfried und Simone fühlt. Die leibliche Mutter Tamara sucht Rat bei Marie, da sie ihr leibliches Kind zurückhaben möchte. Für Simone kommt das allerdings überhaupt nicht in Frage. Sie behauptet, dass es dem Kind namens Jakob bei Tamara nicht gut ginge. Nachdem Tamara nochmals ihr Kind von den Schusters einfordert, verschwinden diese zusammen mit Jakob in den Bergen. Daraufhin begibt sich Marie auf die Suche nach den Dreien.

Während Stefan, der Mann von Marie, gleichzeitig versucht, mithilfe eines Castings neue Feuerwehrmitglieder rekrutieren zu können, hält Marie an ihrer Entscheidung fest, bei ihm zu bleiben und ihn nicht zu verlassen. Das ist allerdings keine leichte Entscheidung für Marie. Stefan hatte Marie in der Vergangenheit mit Rita betrogen, welche jetzt sogar ein Kind von Stefan erwartet.

"Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft": Übertragung im TV und Stream

Die neue Folge "Ungewisse Zukunft" der Heimatserie " Marie fängt Feuer" wurde am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, um 20.15 Uhr im Free-TV beim ZDF übertragen. Zeitgleich wird die neue Folge auch im kostenlosen Livestream vom ZDF ausgestrahlt.

Wer schon gerne früher " Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft" schauen möchte, kann ebenfalls das kostenfreie Angebot der ZDF-Mediathek nutzen. Hier stehen vom 13. Oktober 2022, um 10 Uhr, bis zum 12. Oktober 2023 alle vier neuen Folgen von " Marie fängt Feuer" im Stream zur Verfügung.