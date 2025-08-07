„Mutter Beimer“ beginnt mit Mitte 80 ein neues Leben

Erst lief ihr der Mann – das Hänschen – davon. Dann hatte sie jahrzehntelang Ärger mit den Kindern, also mit Marion, Benny und Klausi sowie ihrem neuen Lebenspartner. Und die Nation verfolgte jeden Sonntagvorabend gespannt, was sich im Leben der Beimers ereignete.

Über 35 Jahre spielte Marie-Luise Marjan in der „Lindenstraße“ die Mutter Beimer. Für Millionen war sie einfach die Mutter der Nation. Wahrscheinlich wusste Marjan nach langen Drehtagen selbst nicht mehr, wer sie gerade war. Selbst heute, fünf Jahre nach dem Ende der „Lindenstraße“, wird sie immer noch als „Frau Beimer“ angesprochen.

Sie war in der „Lindenstraße“ die erste Helikoptermutter

Die Rolle prägte ihr Leben. Mit ihrer überfürsorglichen Art hat Marjan die „Helikoptermutter“ von heute vorweggenommen. Und nach dem Ende der „Lindenstraße“ musste sich die gebürtige Bochumerin im Alter von 80 Jahren neu erfinden. Und es ist tatsächlich viel passiert seitdem im Leben der Marie-Luise Marjan, die schon als Kind davon träumte, Schauspielerin zu werden.

Zu ihrem 85. Geburtstag am 9. August hat sie mit der dpa gesprochen und klingt noch immer wie eine, die Tiefschläge mit Optimismus kontert. „Ich bin zwar körperlich noch etwas eingeschränkt, aber insgesamt doch fit und munter“, antwortet sie auf die Frage, wie es ihr geht.

Marie-Luise Marjan und Moritz Sachs alias „Klausi" schauen sich in der Kulisse der ARD-Vorabendserie "Lindenstraße" um. Foto: Roberto Pfeil, dpa

Bei Marjan ist das Glas eben eher halb voll. Bei einem Sturz im Juni 2024 hatte sie sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. „Ich musste fünfmal operiert werden und nutze noch einen Rollator oder Stock“, erzählt sie. Das Ganze dauere leider länger als gedacht.

Ansonsten hat sie sich noch einmal neu orientiert. Nachdem sie jahrzehntelang zwischen Köln und Hamburg gependelt war, ließ sich Marjan vor zwei Jahren im ehemaligen Diplomatenviertel Bonn-Godesberg nieder. „Hier ist es sehr ruhig, aber das wollte ich ja so“, sagt sie. Sie habe immer so viel Trubel im Leben gehabt, inzwischen möchte sie mehr Zeit für sich. In der neuen Nachbarschaft habe sie sich gut eingelebt.

Marie-Luise Marjan will ihren Geburtstag groß feiern

Auch die Fans haben sie nicht vergessen. Tausende drücken ihr die Daumen, dass sie bald wieder auf die Beine kommt und neue Bekannte in Bonn findet. Denn es gab zuletzt auch Schicksalsschläge. Marjans langjähriger Partner ist wie ihr Halbbruder verstorben. Beide vermisst sie.

Doch Mutter Beimer lässt sich nicht unterkriegen. Sie verfolgt noch täglich Nachrichtensendungen und macht sich auch über die unruhige Weltlage Gedanken. Ihren Geburtstag aber will sie groß feiern: „Ich werde 85 - da sollen auch 85 Gäste kommen.“