"Mario Barth deckt auf": Sendetermin, Übertragung, Gäste und alle Infos

In der neuen Folge von "Mario Barth deckt auf" geht es unter anderem um die nur langsam voranschreitende Digitalisierung in Deutschland. Alle Infos rund um Sendetermine, Gäste, Themen, Übertragung und Wiederholung haben wir hier für Sie.

Das Format "Mario Barth deckt auf" gibt es bereits seit 2013 und bisher wurden über 40 Folgen und mehrere Spezialausgaben der RTL-Show produziert. In der Show geht es hauptsächlich um Steuerverschwendung in Deutschland, darum wie Behörden in der Bundesrepublik mit dem Geld der Steuerzahler wirtschaften oder auch um die Steuervermeidung von Großkonzernen. Der Gastgeber Mario Barth präsentiert seinen prominenten Gästen mehrere Kurzfilme zu unterschiedlichen Themen und veranschaulicht danach, wie viel Geld in jedem individuellen Fall verschwendet wurde. In der neuen Ausgabe von "Mario Barth deckt auf" soll es unter anderem um die bekanntlich schleppend voranschreitende Digitalisierung in Deutschland gehen.

Sie möchten mehr zur neuen Folge von "Mario Barth deckt auf" erfahren? Wann ist der Sendetermin der aktuellen Ausgabe? Wie läuft die Übertragung der Show? Welche Promis sind diesmal zu Gast? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

"Mario Barth deckt auf": Sendetermin der neuen Folge

Die neueste Ausgabe von "Mario Barth deckt auf" gibt es am Mittwoch, dem 25. Mai 2022 zu sehen. Es ist die erste Folge des Formats in diesem Jahr und in der Regel werden jährlich vier bis fünf Folgen neue Folgen der Show bei RTL ausgestrahlt.

Video: SID

"Mario Barth deckt auf" live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung

Das investigative Comedy-Format gibt es am 25. Mai 2022 live im TV bei RTL zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Show auch online auf der Streaming-Plattform RTL+ verfolgen. Um den Live-Stream von RTL ansehen zu können, benötigen Sie jedoch eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft bei RTL+. Diese kann einen Monat lang kostenlos getestet werden und kostet danach monatlich 4,99 Euro.

Falls Sie die neueste Ausgabe von "Mario Barth deckt auf" verpasst haben sollten, dann können Sie die ganze Folge ebenfalls über die Plattform RTL+ abrufen. In der Regel stehen Serien und TV-Shows bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung kostenlos zum Abruf bereit, danach benötigen Sie jedoch wie für den Live-Stream einen Premium-Account.

"Mario Barth deckt auf": Gäste und Themen der Sendung

In jeder Folge lädt Mario Barth verschiedene prominente Gäste ein, mit denen er über die Themen der Sendung spricht und die teilweise auch eigene Themen mitbringen. In der neuen Folge sind diese Promis dabei:

Lesen Sie dazu auch

Comedian und Moderator Guido Cantz

Komikerin und Schauspielerin Lisa Feller

Kabarettist und Comedian Özcan Cosar

Autorin und Komikerin Nicole Jäger

Börsenexperte und Moderator Joachim Llambi

Gastronom und Reality-TV-Teilnehmer Detlef Steves

Stand-up-Komikerin Ilka Bessin

Jurist und Unternehmer Christopher Posch

Stand-up-Komiker Ingo Appelt

In der Folge nimmt sich Mario Barth die Digitalisierung vor. Unter anderem versucht er sich kurzfristig einen Termin in einem Bürgerbüro zu bekommen und findet heraus wie viel oder wenig Bürokratisches man in Deutschland auch online erledigen kann. Außerdem soll es um Steuerverschwendung bei der Testphase des bundesweiten elektronischen Rezepts und der E-Akte in Berlin gehen.

Außerdem wird es in der neuen Folge von "Mario Barth deckt auf" um die Pflegekammer in NRW gehen, die eine Pflichtmitgliedschaft und einen Zwangsbeitrag fordert. Versucht die Politik tatsächlich Pflegekräfte in Deutschland zu entlasten, oder machen neue Einrichtungen wie die Pflegekammer ihnen das Leben noch schwerer? (AZ)