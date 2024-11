Erneute Vorwürfe: Kronprinzessin-Sohn Marius Borg Høiby kommt in Untersuchungshaft

Marius Borg Høiby, der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, kommt für eine Woche in Untersuchungshaft. Das hat das Amtsgericht von Oslo entschieden. Der 27-Jährigen wurde am Montag festgenommen, gegen ihn gibt es eine Reihe von Anschuldigungen, darunter sind nun auch zwei Sexualdelikte. Derzeit befinde er sich in der zentralen Haftanstalt im Osloer Stadtteil Grønland.

Zu der bereits bestehenden Liste an Vorwürfen, kommt nur noch eine weitere Anschuldigung: Der 27-jährige Høiby soll sexuellen Umgang mit einer Person gehabt haben, die bewusstlos war oder sich aus anderen Gründen der Handlung nicht widersetzen konnte (Paragraph 291 b des Strafgesetzbuches). Die norwegische Polizei teilte mit, dass es sich um sexuellen Umgang ohne Geschlechtsverkehr gehandelt haben soll.

Das Opfer sei eine junge Frau, die bislang nicht in den Ermittlungen auftauchte, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Sie soll demnach nicht in der Lage gewesen sein, sich der Tat zu widersetzen. Eine Reaktion Høibys oder des Königshauses auf die neuen Vorwürfe gab es zunächst nicht.

August 2024: Mutmaßliche Körperverletzung und Sachbeschädigung

Bereits Anfang August war Høiby in Oslo wegen mutmaßlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Wohnung seiner damaligen Freundin festgenommen worden. Hoiby gestand, die Frau unter Einfluss von Alkohol und Kokain körperlich angegriffen und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Am Tag darauf kam er wieder frei.

Zwei weitere Frauen erhoben Gewaltvorwürfe gegen Høiby

Seither erhoben zwei weitere Frauen Misshandlungs-Vorwürfe gegen den 27-Jährigen. Dies bestreitet der 27-Jährige, der am 13. September im Zuge der Ermittlungen erneut festgenommen worden war. Die Polizei ermittelt weiter auch zu diesen und anderen Vorwürfen, die bis zum Fahren ohne gültigen Führerschein reichen.

Im Juni 2016 kommt die Familie vor einem Gottesdienst im Nidarosdom anlässlich des 25-jährigen Thronjubiläums von Norwegens König Harald V. und Königin Sonja am Kai in Trondheim, Norwegen, an. Von links: Prinz Sverre Magnus, Kronprinz Haakon, Marius Borg Hoiby, Prinzessin Ingrid Alexandra und Kronprinzessin Mette-Marit: Foto: Ole Martin Wold, dpa

Høiby wuchs zwar zusammen mit seinen Halbgeschwistern aus der Ehe von Mette-Marit und Norwegens Kronprinz Haakon auf, der 20-jährigen Prinzessin Ingrid Alexandra und dem 18-jährigen Prinzen Sverre Magnus. Anders als die beiden bekleidet er keine öffentliche Rolle im norwegischen Königshaus. (mit dpa)