Mark Keller bei Let's Dance: Look-Wechsel auf Wunsch der Redaktion?

Mark Keller hat sich nach Anlaufschwierigkeiten bei Let's Dance 2024 zum Favoriten gemausert. Liegt es auch am Look-Wechsel? Und was hat RTL damit zu tun?

Mark Keller hat sich zu einem der Favoriten von Let's Dance 2024 gemausert. Der Schauspieler, der vor Beginn der 17. Staffel noch Bammel hatte, seine Söhne im Publikum zu entdecken, legt mittlerweile eine überzeugende Tanzperformance nach der anderen hin.

Zusammen mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger beweist der älteste der Kandidaten bei "Let's Dance" 2024, dass er mit 58 Jahren fit wie ein Turnschuh ist. Auch ein Look-Wechsel könnte dazu beigetragen haben, dass Keller spritziger wirkt, als es auf dem Papier aussieht. Wie er im Interview mit der Zeitung Der Westen verriet, soll hierbei die Let's-Dance-Redaktion nicht ganz unbeteiligt gewesen sein.

Mark Keller bei Let's Dance 2024: Beim Charleston gibt sogar Joachim Llambi Standing Ovations

Zum ersten Mal aufgefallen ist Mark Kellers neuer Look beim eleganten Slowfox zu Frank Sinatras "I‘ve Got You Under My Skin" in der fünften Show. Es sei auch sein Tanz gewesen, lobte Joachim Llambi den Bergdoktor-Star im Anschluss, der dem zuletzt hart kritisierten Juroren der Jury von "Let's Dance" 2024 ohne Bart gleich zehn Jahre jünger vorkam. Am Ende winkten 23 Punkte, was Kellers bis dahin stärkste Punkteausbeute bedeutete.

Womöglich hat auch der frische Look ohne Bart dazu beigetragen, dass es seitdem weiter steil nach oben für den Schauspieler und sein "kleines Kathrinchen" geht. Den Höhepunkt markierte mit Sicherheit ihr "Mary Poppins"-Charleston" in Folge 7. "Das war DEIN Ding!", schwärmte Juror Llambi bei Standing Ovations und stachelte das Publikum an: "Leute, alle aufstehen: 11 Punkte!" Auch Motsi Mabuse lobte Teilnehmer Keller in höchsten Tönen: "So muss es sein, Spitzenunterhaltung! ‘Let’s Dance’ big!" Zur Belohnung gab es 30 Punkte.

Let's Dance 2024: Look-Wechsel soll auf Wunsch der Redaktion erfolgt sein

Besteht womöglich ein Zusammenhang zwischen den neuerdings viel gelobten Auftritten Kellers und seinem neuen Look im Laufe von Let's Dance? Auf die Frage, wie es dazu kam, sagte Keller im Interview mit Der Westen: "Auf Wunsch der 'Let's Dance'-Redaktion habe ich ihn für den Slow Fox abrasiert."

Dabei ist die Frischrasur nicht ungewohnt für den Look des Schauspielers, der laut eigenen Angaben in 28 Filmen und 13 Serien mitgespielt hat. Beim "Bergdoktor" trage er beispielsweise auch nie einen Bart, stellte Keller klar.

Übrigens: Damit Sie keinen der Sendetermine von Let's Dance 2024 verpassen: Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung.