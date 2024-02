Mark Zuckerbergs gefährliche Hobbies werden zum Bilanzrisiko

Meta warnt seine Aktionäre: Der Chef und einige weitere Manager pflegen hochriskante Aktivitäten. Wie die Börse auf die Mitteilung reagiert.

Es gibt Sachen, die in einem Vorstellungsgespräch besser verschwiegen werden. Exzentrische Hobbies wie Extrembergsteigen - da schrillt in den Personalabteilungen der Alarm. Vielleicht attestiert der erhoffte Arbeitgeber einem noch außergewöhnlichen Mut, aber ganz sicher denken die Personaler auch, wie viele Krankheitstage ein Sturz aus fünf Metern Höhe verursacht. Schon die Mitgliedschaft im Fußballverein könnte verschrecken. Wie viele Kreuzbänder hat der Hobbysport auf dem Gewissen?

Was passiert, wenn der oberste Boss eines Weltkonzerns einen gefährlichen Sport pflegt, das hat jetzt Meta, der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und Whatsapp vorgeführt. Bekanntlich stählt sich der Multimilliardär und Firmenchef Mark Zuckerberg nicht nur, er übt sich auch seit Pandemie-Tagen in der fernöstlichen Kampfkunst des Jiu Jitsu. Wobei Zuckerberg an Wettkämpfen teilnimmt. Dabei geht es nicht mehr nur um Selbstverteidigung und innerer Vervollkommnung, sondern auch schnöde um Angriff und Attacke.

Mark Zuckerberg und sein gefährliches Hobby

Nun schlägt das Hobby in gewisser Weise zurück: Denn Meta hat eine Risikowarnung an seine Aktionäre herausgegeben. Zuckerberg und einige andere Manager beteiligten sich an "hochriskanten Aktivitäten wie Kampfsport, Extremsport und Freizeit-Fliegerei", die "zu schweren Verletzungen und dem Tod" führen könnten, hielt Meta in dem ausführlichen Bericht für das vergangene Jahr fest. Meta betonte, dass, wenn Zuckerberg aus welchen Gründen auch immer nicht mehr verfügbar wäre, dies "erhebliche negative Folgen" für das Geschäft haben würde. Die Aktionäre hingegen zeigten sich von der Meldung wenig geschockt. Wegen gigantisch guter Quartalszahlen von Meta legte der Börsenkurs weiter zu.

