„Markus Lanz“ gestern am 11.9.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Dreimal pro Woche lädt Moderator Markus Lanz am späten Abend zur gleichnamigen Talkrunde im ZDF ein. In seiner Show begrüßt der gebürtige Südtiroler stets einen oder mehrere Gäste aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, die mit ihm gemeinsam aktuelle gesellschaftlich relevante und politische Themen diskutieren und erörtern. In der Regel läuft die Talkshow dienstags, mittwochs und donnerstags im Programm des ZDF, gelegentlich gibt es aber auch Ausfälle. Zuletzt war „Markus Lanz“ eine Zeit lang in der Sommerpause, inzwischen hat sich das Format aber wieder zurückgemeldet und läuft wie gewohnt an den genannten Wochentagen abends im Fernsehen.

Worum ging es gestern am 11. September 2025 bei „Markus Lanz“? Über welches Thema wurde dieses Mal diskutiert und wie lauteten die Namen der Gäste in der gestrigen Ausgabe? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos zur aktuellen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen und den Anfang des Artikels aufmerksam gelesen haben, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Wie eingangs bereits erwähnt, läuft der Polit-Talk dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung natürlich auch online im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2123)

Wann? Donnerstag, 11. September 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 11. September 2025

Folgende Gäste waren gestern am Donnerstag, 11.9.25, bei „Markus Lanz“ im Studio zugegen:

Jan van Aken (Linken-Chef): Der Linken-Vorsitzende erläuterte im Rahmen der Talkshow die ablehnende Haltung seiner Partei zu den Themen Aufrüstung und Wehrpflicht. Zudem äußerte er sich zu Israel und Gaza, dem Ukrainekrieg sowie zur Debatte um Kürzungen im Sozialsystem.

Sabine Adler (Journalistin): Die „Deutschlandfunk“-Redakteurin und Osteuropa-Expertin ordnete bei „Markus Lanz“ den Abschuss russischer Drohnen in Polen ein. Darüber hinaus berichtete sie über die Situation in der Ukraine, die sie erst kürzlich selbst besuchte.

Ruud Koopmans (Migrationsforscher): Zehn Jahre nach Merkels „Wir schaffen das!“ kritisiert er die Migrationspolitik mit klaren Worten: „Das europäische Asylsystem gleicht einer Lotterie um Leben und Tod, um Freiheit und Unterdrückung.“

Elmar Theveßen (Korrespondent): Der Leiter des ZDF -Studios Washington informierte seinerseits über Hintergründe zur Ermordung des Trump-Vertrauten Charlie Kirk. Des Weiteren äußerte er sich zur US-Migrations- und Nahostpolitik.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 11.9.25

Gestern ging es bei „Markus Lanz“ unter anderem um Vorfälle, die sich erst kürzlich zugetragen haben und somit brandaktuell sind. Daher drehte sich die Sendung unter anderem um das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum sowie die Ermordung von Charlie Kirk, der als Vertrauter des US-Präsidenten Donald Trump galt. Auch über die Themen Migrations- und Nahostpolitik sowie die Haltung der Linkspartei zu Aufrüstung und Wehrpflicht wurde diskutiert.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich üblicherweise nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Dafür werden Sie aber definitiv in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern bei Interesse auch die Talkrunden der vergangenen Monate kostenlos abrufen. Die Episoden stehen in der sendereigenen Mediathek allerdings nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in der kommenden Woche?

Der gestrige Sendetermin war der Letzte für diese Woche. In der kommenden Woche geht es aber wie gewohnt mit drei neuen Folgen von „Markus Lanz“ weiter. Hier einmal die nächsten Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 16. September 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 18. September 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 18. September 2025: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )