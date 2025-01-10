„Markus Lanz“ gestern am 30.9.25: Thema und Gäste am Dienstag

Die ZDF-Show „Markus Lanz“ gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Formaten der Polit-Talkshows im deutschen Fernsehen. Der Moderator empfängt regelmäßig Gäste aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen, Hintergründe und Zusammenhänge zu diskutieren. Das Format zeichnet sich durch intensive Gespräche und die Kombination unterschiedlicher Perspektiven aus.

In der Ausgabe vom 25. September 2025 standen mehrere politische und gesellschaftliche Themen im Fokus. Die Vorschläge zur Reform des Sozialstaats sowie die jüngsten SPD-Ergebnisse bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, einschließlich der bevorstehenden Stichwahlen und der Ursache für die Schwäche der Partei, wurden diskutiert. Zudem wurde die finanzielle Zukunft des deutschen Gesundheitssystems sowie mögliche Effizienzsteigerungen diskutiert. Die Sendung schloss mit einem Blick auf Großbritannien, die aktuelle Migrationsdebatte und die Strategie der populistischen Kräfte ab.

Worum ging es in der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“? Welche Gäste waren im Studio? Und wann läuft eine Wiederholung oder die nächsten Folgen? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die Polit-Talkshow finden Sie hier.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Die Talkshow „Markus Lanz“ war gestern, am Dienstag, wieder im ZDF zu sehen. Die Ausstrahlung begann am späten Abend, genauer gesagt um 22.45 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer konnten die Sendung nicht nur im klassischen Fernsehen verfolgen, sondern auch im Live-Stream des Senders abrufen.

Hier finden Sie kurz alle wichtigen Infos zur gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2130)

Wann? Dienstag, 30. September 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 30. September 2025

In der gestrigen Ausgabe kamen unterschiedliche Stimmen aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft zu Wort. Eine Übersicht der Gäste vom Dienstag, dem 30.9.25, finden Sie hier:

Daniel Gerlach, Journalist: Der Chefredakteur des Nahost-Magazins „zenith“ analysierte Trupms 20-Punkte-Friedensplan für den Gazastreifen und beschrieb, welche Chancen darin liegen und welche Risiken er bringt.

Elmar Theveßen, Korrespondent: Der Leiter des ZDF -Studios in Washington berichtete über das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Israels Premierminister Netanjahu und erklärte die politischen Hintergründe sowie die Reaktionen darauf.

Katrin Glatz Brubakk, Kinderpsychologin: Mehrfach war sie im Auftrag von „Ärzte ohne Grenzen“ in Gaza im Einsatz und schilderte nun die massiven Zerstörungen vor Ort sowie die seelischen Folgen für die Kinder.

Melody Sucharewicz, Soziologin: Die in Tel Aviv lebende Deutsch-Israelin beschrieb die Lage innerhalb der israelischen Gesellschaft und berichtete von ihrem Engagement für die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 30.9.25

Die Sendung widmete sich umfassend der aktuellen Situation im Nahen Osten. Im Zentrum standen die politischen Entwicklungen rund um den Gazastreifen sowie das Verhältnis zwischen den USA und Israel. Thematisiert wurden neue diplomatische Initiativen und Trumps 20-Punkte-Friedensplan, hierzu wurden sowohl Chancen als auch Risiken aufgezeigt. Zugleich rückten die sozialen und psychologischen Folgen des Konflikts in den Vordergrund. Zudem ging es um den Zustand der israelischen Gesellschaft und den Umgang mit den Folgen von Gewalt und Geiselentführungen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Haben Sie die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ am Dienstagabend im ZDF verpasst? Das ist kein Problem, direkt nach der TV-Ausstrahlung können Sie die komplette Sendung bequem in der ZDF-Mediathek abrufen. Verfügbar ist die Ausgabe vom 1. Oktober 2025, 01.00 Uhr bis 30. September 2027.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

Die Sendung läuft dreimal pro Woche – immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Damit Sie den Überblick behalten, finden Sie hier eine konkrete Auslistung der Sendetermine für diese und die kommende Woche:

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 0 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 7. Oktober 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 8. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 9. Oktober 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )