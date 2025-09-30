„Markus Lanz“ heute am 30.9.25: Thema und Gäste am Dienstag

Die ZDF-Show „Markus Lanz“ gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Formaten der Polit-Talkshows im deutschen Fernsehen. Der Moderator empfängt regelmäßig Gäste aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen, Hintergründe und Zusammenhänge zu diskutieren. Das Format zeichnet sich durch intensive Gespräche und die Kombination unterschiedlicher Perspektiven aus.

In der vergangenen Ausgabe standen mehrere politische und gesellschaftliche Themen im Fokus. Die Vorschläge zur Reform des Sozialstaats sowie die jüngsten SPD-Ergebnisse bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, einschließlich der bevorstehenden Stichwahlen und der Ursache für die Schwäche der Partei, wurden diskutiert. Zudem wurde die finanzielle Zukunft des deutschen Gesundheitssystems sowie mögliche Effizienzsteigerungen diskutiert. Die Sendung schloss mit einem Blick auf Großbritannien, die aktuelle Migrationsdebatte und die Strategie der populistischen Kräfte ab.

Worum geht es in der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio? Und wann läuft eine Wiederholung oder die nächsten Folgen? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die Polit-Talkshow finden Sie hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Die Talkshow „Markus Lanz“ ist heute, am Dienstag, wieder im ZDF zu sehen. Die Ausstrahlung beginnt am späten Abend, genauer gesagt um 22.45 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Sendung nicht nur im klassischen Fernsehen verfolgen, sondern auch im Live-Stream des Senders abrufen.

Hier finden Sie kurz alle wichtigen Infos zur heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2130)

Wann? Dienstag, 30. September 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 30. September 2025

In der heutigen Ausgabe kommen unterschiedliche Stimmen aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft zu Wort. Eine Übersicht der Gäste vom Dienstag, dem 30.9.25, finden Sie hier:

Daniel Gerlach, Journalist: Der Chefredakteur des Nahost-Magazins „zenith“ analysiert Trupms 20-Punkte-Friedensplan für den Gazastreifen und beschreibt, welche Chancen darin liegen und welche Risiken er bringt.

Elmar Theveßen, Korrespondent: Der Leiter des ZDF -Studios in Washington berichtet über das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Israels Premierminister Netanjahu und erklärt die politischen Hintergründe sowie die Reaktionen darauf.

Katrin Glatz Brubakk, Kinderpsychologin: Mehrfach war sie im Auftrag von „Ärzte ohne Grenzen“ in Gaza im Einsatz und schildert nun die massiven Zerstörungen vor Ort sowie die seelischen Folgen für die Kinder.

Melody Sucharewicz, Soziologin: Die in Tel Aviv lebende Deutsch-Israelin beschreibt die Lage innerhalb der israelischen Gesellschaft und berichtet von ihrem Engagement für die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 30.0.25

Die Sendung widmet sich umfassend der aktuellen Situation im Nahen Osten. Im Zentrum stehen die politischen Entwicklungen rund um den Gazastreifen sowie das Verhältnis zwischen den USA und Israel. Thematisiert werden neue diplomatische Initiativen und Trumps 20-Punkte-Friedensplan, hierzu werden sowohl Chancen als auch Risiken aufgezeigt. Zugleich rücken die sozialen und psychologischen Folgen des Konflikts in den Vordergrund. Zudem geht es um den Zustand der israelischen Gesellschaft und den Umgang mit den Folgen von Gewalt und Geiselentführungen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Haben Sie die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ am Dienstagabend im ZDF verpasst? Das ist kein Problem, direkt nach der TV-Ausstrahlung können Sie die komplette Sendung bequem in der ZDF-Mediathek abrufen. Verfügbar ist die Ausgabe vom 1. Oktober 2025, 01.00 Uhr bis 30. September 2027.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

Die Sendung läuft dreimal pro Woche – immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Damit Sie den Überblick behalten, finden Sie hier eine konkrete Auslistung der Sendetermine für diese und die kommende Woche:

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 0 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 7. Oktober 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 8. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 9. Oktober 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )